Kausityövoiman asumisolot pääosin kunnossa – toimimaton netti ja puuttuva uimaranta aiheuttava närää

Kari Salonen

Wennborgin marjatilalla Hyvinkäällä ulkomaalaisille kausityöntekijöille on rakennettu oma mökkikylä.

Viime kesänä kohistiin puutarhatilojen kausityövoiman huonoista majoitusoloista. Kurjuudesta kertoivat ennen muuta suomalaiset kausityöntekijät.

On totta, että osa työntekijöistä on valittanut asumisjärjestelyistä. Närää aiheuttavat esimerkiksi toimimaton netti, majoitustilojen huono äänieristys ja säilytystilojen vähyys. Jopa uimarannan puutteesta on tullut sanomista.

Kausityöntekijät ovat kuitenkin pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä heille tarjottuun majoitukseen. Työnantajat ovat saaneet kiitosta majoituksen hinta-laatusuhteesta, sijainnista lähellä työpaikkaa, siisteydestä, tilavuudesta ja yhteisistä tiloista.

Tämä selviää tuoreen, yrittäjille tehdyn työvoimakyselyn alustavista tuloksista. Työntekijöitä ei Puutarhaliitto ja TTS Työtehoseuran joulukuussa tekemässä kyselyssä haastateltu.

Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori muistuttaa, että majoitusta koskevat viranomaismääräykset, joiden toteutumista valvotaan.

Tilat tarvitsevat työntekijöitään, Taulavuori painottaa. Heistä halutaan pitää hyvää huolta. Sana kiirii huonosta kohtelusta ja epäoikeudenmukaisen työnantajan palvelukseen ei haluta mennä.

Suomi kilpailee kausityövoimasta erityisesti Saksan mutta myös Etelä-Euroopan maiden kanssa, Taulavuori muistuttaa. Suomalaisten työnantajien maine on hyvä, palkkataso täällä on keskimääräistä parempi ja hierarkia omistajan ja työnantajan välillä matala.

Suurin osa kausityövoimaa käyttävistä puutarha- ja maatiloista tarjoaa työntekijöilleen asunnon, joka on yhteismajoitusta muiden työntekijöiden kanssa. Harvalla yrittäjällä on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen oma asunto.

Osa työntekijöistä hankkii itse asuntonsa.

Yhteisten tilojen pelisäännöistä ei välttämättä vallitse yhteisymmärrys esimerkiksi kulttuurierojen takia. Yrittäjän vastuulla on luoda talon tavat ja auttaa luomaan hyvä yhteishenki, Taulavuori ja erikoistutkija Janne Karttunen TTS:stä, muistuttavat.

Aika ajoin julkisuuteen nousevat metsämarjojen poimijoiden majoituksen ja työolojen ongelmat. Taulavuori ja Karttunen muistuttavat, ettei pidä sekoittaa keskenään puutarhatilojen marjanpoimijoita ja metsänmarjojen poimijoita. Tiloilla työskentelevillä on työsopimus yrittäjän kanssa mutta metsänmarjojen poimijat tekevät töitä yrittäjinä.