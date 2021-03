Koronan kurittamille tiloille saatava lomittajia vaikka muualta Suomesta, vaativat maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustajäsenet – "Ei voi olla niin, että viljelijä laitetaan tekemään koronaan sairastuneena töitä"

Lari Lievonen

"On löydettävä toimintamallit, joilla koronaan sairastuneille tiloille saadaan lomittajia apuun", maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustajäsenet vetoavat. Kuva ei liity tapaukseen.

Varsinais-Suomessa Oripäässä koronatartuntojen myötä ilmenneet ongelmat lomituksessa ovat kestämättömiä, linjaavat maa- ja metsätalousvaliokunnan keskustajäsenet Anne Kalmari, Mikko Savola, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs.

MT uutisoi eilen tiistaina kunnan haastavasta koronatilanteesta. Päiväkoti on kiinni, ja tautia on havaittu lisäksi ainakin kahdella karjatilalla.

"Suomalainen lomitusjärjestelmä on tehty ennen kaikkea eläinten hyvinvoinnin ja viljelijän turvaksi. Tiloille on saatu apua, kun esimerkiksi sairaus on ajanut hetkellisesti työkyvyttömäksi. Nyt näin ei kuitenkaan ole, vaan kaikki tilat eivät ole saaneet esimerkiksi koronatartunnan aikaan lomittajia", valiokunnan jäsenet vetoavat tiedotteessa.

Valiokunnan jäsenet vaativat Melaa yhdessä alueen terveysviranomaisten kanssa hoitamaan nyt nousseet epäkohdat kuntoon.

"On löydettävä toimintamallit, joilla koronaan sairastuneille tiloille saadaan lomittajia apuun."

Tarvittaessa Melan tulee tuoda hetkellisesti lomittajia esimerkiksi muualta päin Suomea, keskustajäsenet vaativat.

"Tällä hetkellä tilanne koskettaa vain Varsinais-Suomea, mutta tilanne voi eskaloitua missä päin Suomea tahansa. Viime kädessä kyse on suomalaisen ruokajärjestelmän bioturvasta. Ei voi olla niin, että viljelijä laitetaan tekemään koronaan sairastuneena töitä tuotantoeläinten kanssa tai vaihtoehtoisesti tekemään eläinsuojeluilmoitus itsestään."

