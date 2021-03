Maatalous

Tuhopolttajat iskivät brittitilalle jo toistamiseen, 140 paalia paloi valtavana roihuna Maatalous Tila kertoo saaneensa paljon vihjeitä, joita poliisi tutkii.

Kuvakaappaus Facebookista / The Pink Pig Farm

The Pink Pig Farm on jakanut Facebook-sivullaan videon palosta. Sivulla on myös kuvia nuorisojoukosta, joka oli seisoskellut paalikasalla ennen paloa.

Brittiläinen sikatila on joutunut tuhopolttajien piinaamaksi. Perjantaina tilalle iskettiin jo toisen kerran korona-aikana. Lincolnshiressä sijaitseva Pink Pig Farm jakoi Facebook-sivullaan videon palavista olkipaaleista ja pyysi kaikkia kertomaan havainnoistaan, jotka ehkä auttaisivat tekijöiden kiinni saamisessa. Sivuilla on kuvia myös nuorista, jotka seisoskelivat paalien päällä juuri ennen paloa. Lauantaina tila kertoi saaneensa paljon vihjeitä, joita poliisi tutkii. Palavat paalit olivat vaarallisen lähellä sikalaa, ja palomiehillä oli täysi työ pitää eläimet ja rakennukset turvassa. Palossa tuhoutui 140 olkipaalia, joiden arvoksi tila arvioi 10 000 puntaa eli noin 12 000 euroa. Aiheet tuhopoltto