Narsissit valtaavat Suomen torstaina – löytäjä saa pitää pelastetun narsissipaketin!

Kari Salonen

Vuosittainen tetenarsissitempaus tuo iloa harmaaseen kevääseen ja enteilee pääsiäissesonkia.

Torstaina 18.3. Suomi täyttyy kotia etsivistä tetenarsisseista, kun Kauppapuutarhaliitto järjestää Yksinäinen narsissi -tempauksen. Tempauksessa jaetaan kotimaisia tetenarsissipaketteja vilkkaisiin paikkoihin ihmisten löydettäväksi ja iloksi ympäri Suomen. Löytäjä saa pitää paketin, ja häntä pyydetään kertomaan somessa, mistä narsissi on pelastettu.

"Tämä on viides vuosi, kun tetenarsissitempaus järjestetään", kertoo Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala. Taustalla on halu tuoda esiin tetenarsissin sesonkikautta. Vaikka kotimaisia tetenarsisseja on ollut kaupoissa jo helmikuun puolesta välistä lähtien, on pääsiäinen niiden tärkein sesonki.

Tetenarsissi kestää jopa 10 pakkasastetta, sen vuoksi tempaus on järjestetty aina maaliskuussa, Rantala toteaa.

Tempaukseen on valjastettu 72 eri toimijaa lähes 50 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Mukana on viljelijöitä, puutarhoja sekä kukkakauppoja. Löydettyjä narsisseja voi seurata sosiaalisesta mediasta tunnisteella #yksinäinennarsissi sekä Kauniisti kotimaisen kanavilla Instagramissa ja Facebookissa. Tarkkaile ympäristöäsi torstaina ulkona liikkuessasi!

Mukana olevat yritykset

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere

Bukettmakaren Kukkamaakari, Karjaa

Dream Flower, Loviisa

Eiran kukkakioski, Helsinki

Floranita Oy, Söderkulla, Sipoo

Flower Shop Katariina Kaarina (jako toteutettiin jo 11.3.)

Hantulan Kukkakauppa, Lapua

Happy Flower, Karjaa ja Hanko

Harmaakiven Puutarha ky, Veteli

Haukiperän Puutarha, Suomussalmi

Hautaustoimisto-ja kukkakauppa Lahtinen Ky, Lieksa

Heikkisen Kukkatarha, Kuopio

Holopaisen Kukka- ja Hautauspalvelu Oy, Kouvola/Elimäki

Honkasen Puutarha Oy, Tampere ja Kangasala

Huiskula Oy, Jyväskylä, Tampere ja Turku

Ihana Kukkanen, Kauniainen

Iin Kukkakauppa, Ii

Ivalon taimitupa, Ivalo

Kaisan Kukka, Hämeenlinna

Kaivokukka, Loviisa

Kalevan Kukkatalo, Kerava

Kauklahden kukka, Espoo

Kirkkonummen kukka ja hp, Kirkkonummi

Kruunukukka, Helsinki

Kuhmoisten kukkakauppa ja hautauspalvelu, Kuhmoinen

Kukka ja hautauspalvelu Laakso, Akaa/Viiala

Kukka ja Sisustus Neilikka, Lahti

Kukka- ja puutarhakauppa Lillukka ky, Säkylä

Kukka- ja sisustustavarakauppa Ohrantähkä, Säkylä

Kukka-Mökki klaukkala oy, Nurmijärvi

Kukka-Tuire Oy, Turku

Kukka&Design Tuula Lokka, Kemi

Kukkahuone Rönsy, Lempäälä

Kukkakauppa Anemone, Hanko

Kukkakauppa Minnan Ruusupuu, Jyväskylä

Kukkapalvelu Tiarella, Kemiö

KukkaSaimaa, Imatra

Kukkatalo Maritta, Espoo

Kukkatupa Kukkanen Ky, Vantaa/Korso

Lakstedtin Puutarha Oy, Hämeenlinna ja Hattula

Lepolan Puutarha Oy, Turku

Lumoava Puketti, Eurajoki

Mestarin Kukka, Jyväskylä

Muuramen kukka-ja hautaustoimisto Kannel, Muurame

Paimion kukkapalvelu, Paimio

Pakilan Kukkatalo, Helsinki

Palkinpään Puutarha Piste, Akaa

Partaharjun Puutarha Oy, Pieksämäki

Penttala Floral Design, Espoo

Pirilän Kukkatalo OY, Helsinki, Kaarina, Turku, Raisio, Riihimäki, Salo ja Tuusula

Porkkalan kartanon mty/ Kukkakulma, Lammi, Tuulos

Porvoon Kukkatalo, Porvoo

Prisman Kukka, Kuusamo

Puurusen Puutarha, Uurainen

Puutarha Sundström, Karkkila

Puutarha Suokukka Ay, Korpilahti, Jämsä, Vaajakoski

Päivin pieni kukkapuoti, Lievestuore

Ritun Puutarha, Muurame

Runosmäen Kukka, Turku

S-kukka, Joensuu

Saarijärven Kukkakulma, Saarijärvi

Sofianlehdon kukkatalo, Helsinki

Sundellin puutarha, Mynämäki

Sweet Things - Elovainion Kukka, Ylöjärvi

Syväsen Kukka, Helsinki/Espoo

T:Mi Tasamaa, Laihia

Tulikukka Oy, Vantaa

Vesannon kukka-ja hautauspalvelu, Vesanto

Villa Havula- Puutarhurin Maja, kukka- ja käsityöputiikki, Ranua

Wanhanmyllynkukka, Tuusula

Yläristin kukka-ja haitauspalvelu, Pieksämäki