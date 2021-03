TV-vinkki: Kolmiosainen dokumentti esittää, miten suomalainen eläintuotanto tehostui ylilyönteihin asti – pientuottajien tarinoissa toistuu ilo eläinten seuraamisesta

Yle Kuvapalvelu

Tanskassa kokeiltiin 1980-luvun alussa porsaiden keisarileikkausta ja kasvatusta eräänlaisessa keskoskaapissa infektioiden välttämiseksi. Suomessakin kokeiltiin tuolloin sikojen kasvatusta monikerroshäkeissä.

MT:n lukijoista monelle eläinten pito on sen verran tuttua, ettei valistusta tarvita. Kiintoisaa sen sijaan voi olla ammattilaisellekin, missä valossa eläintuotanto esitetään yleisölle.

Riikka Kaihovaaran ohjaama, kolmiosainen dokumenttisarja Kaikki irti eläimistä selvittää eläintuotannon ja ihmisten kotieläinsuhteen historiaa Suomessa.

Sarjan osat etenevät eläinlajien mukaan: Ensimmäisessä osassa nähdään lehmiä, toisessa sikoja ja kolmannessa kanoja.

Jokaisessa osassa esille pääsevät niin eläinten hyvinvointia korostavat pienkasvattajat kuin tavallisten maatilojen tuottajat. Historiallista syvyyttä tuovat uransa menneinä vuosikymmeninä tehneet eläintuotannon kehittäjät sekä aikansa uusimpia innovaatioita esittelevät arkistovideot.

Eläintuotannosta piirtyy kuva, että luonnonmukaisesta, vanhakantaisesta maataloudesta on siirrytty tehotuotantoon eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Kehitys on jatkunut 2000-luvulle asti, kunnes hyvinvointiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota.

Pahimmat ylilyönnit tehtiin kenties 1980-luvulla, jolloin kokeiltiin esimerkiksi sikojen kasvattamista monikerroshäkeissä.

Pientuottajien haastatteluissa toistuu sama viesti: Lajinmukaisesti käyttäytyviä eläimiä on ilo seurata. Se tekee työstä mielekästä.

Syvällisimmin asiaa pohtii Mikko Välttilä, jolla on kokemusta myös tavanomaisesta tuotannosta.

Sarjaan liittyvässä taustahaastattelussa Kaihovaara valittelee, kuinka vaikeaa dokumentin tekijän on päästä tavalliselle tuotantotilalle. Lopputulosta katseltuani en ihmettele. Tavanomaisten tilojen pitäjät maalataan uhreina, jotka joutuvat ottamaan tiukan taloudellisen paineen alla eläimistään kaiken irti.

