Saksan sian hinta lähestyy jo Suomea – tuottajahinta loikkasi Saksassa 11 senttiä viikossa

Sanne Katainen

Kotimaassa sian hinta on ollut alkuvuoden ajan vakaa. Vuoden takaiseen verrattuna tuottajahinta Suomessa on nyt seitsemän prosenttia matalampi.

Saksassa sianlihan hinta on noussut nopeasti. Jos tahti jatkuisi samana, maksettaisiin Saksassa parin viikon päästä jälleen Suomea korkeampaa hintaa.

Viikolla 10 hinta oli noussut Saksassa 1,51 euroon kilolta, selviää EU:n tilastoista. Viikossa nousua on tullut huimat 11 senttiä.

Kuukaudessa hinta on kohentunut Saksassa yli 20 prosenttia. Helmikuun alussa hinta oli vain 1,24 euroa kilolta, johon se painui viime syksynä sen jälkeen, kun maan villisioista oli löytynyt afrikkalaista sikaruttoa (ASF).

Suomessa tuorein tilastohinta on 1,59 euroa kilolta. Hinta on ollut kotimaassa alkuvuoden ajan vakaa. Vuoden takaiseen verrattuna tuottajahinta Suomessa on nyt seitsemän prosenttia matalampi.

EU-maiden keskihinta on noussut 1,49 euroon kilolta. Viikossa nousua on seitsemän senttiä. Useassa maassa nousu oli 10 sentin luokkaa viikon sisällä. Kuukaudessa keskihinta on noussut 15 prosenttia. Vuoden takaiseen verrattuna keskihinta on 23 prosenttia matalampi.

Euroopassa on sianlihalle nyt tarjontaan nähden hyvin kysyntää. Lisäksi saksalaiselle sianlihalle on myönnetty uudestaan myyntilupia useisiin Euroopan ulkopuolisiin maihin. Niukka tarjonta ja hyvä kysyntä onkin yleensä paras tae hintojen nousulle.

Porsaan hinta on kohonnut EU-maissa yhtäjaksoisesti joulukuusta lähtien. Kuukaudessa EU:n keskihinta on noussut 23 prosenttia. Viime vuodesta ollaan kuitenkin 28 prosenttia jäljessä.