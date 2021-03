Mela ohjaa rahaa omituspalveluyksiköille yhdistymisten suunnitteluun ja toiminnan uudistamiseen

Kotieläinyrittäjille lomituspaleluita tarjoavia yksiköitä yhdistetään tämän ja ensi vuoden aikana. Vuoden 2023 alussa maassa on 12 yksikköä, kun niitä nyt on 38.

Jarno Mela

Lomittajien keski-ikä nousee ja nuoria raskas ja matalapalkkainen lomittajan työ ei kiinnosta. Iso lomituspalveluyksikkö työnantajana voisi Melan mukaan houkutella alalle nuoria.

Lomituspalveluyksiköiden yhdistymisiä suunnittelevien ja toteuttavien tueksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos on 23.3. aloittanut projektin. Se tarjoaa apua myös toiminnan uudistamiseen, koska muodostuvien yksiköiden ei ole määrä vain löydä hynttyitä yhteen ja jatkaa vanhaan malliin.

"Tarkoitus on, että yhdistyvissä yksiköissä on yhdessä etsitty mahdollisuudet toimia uudella tavalla ja entistä paremmin", sanoo lomitus- ja työkykypalveluiden johtaja Päivi Wallin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. "Tavoitteena, että yhdistymiset sujuvat hyvin ja kitkatta. Samalla saadaan parannettua lomituspalveluiden toimivuutta."

Projektin myötä saadaan yhdenmukaistettua yksiköiden toimintaa valtakunnallisesti. Nyt eroja on esimerkiksi asiakaspalelun järjestämisessä. Wallin kertoo. "Kuka vastaa kotieläinyrittäjän puheluun? Joku keskitetysti kaikkiin puheluihin vai ohjataanko puhelut oman alueen lomitusohjaajalle? Eroja on myös työvuorojen suunnittelussa. Jossain yksikössä ne tehdään suoraan tietojärjestelmään, joissain työvuorot suunnitelmaan aluksi käsin."

Projektin läpiviemistä koordinoi Marja-Leena Rautaparta MPS Prewise Oy:stä ja se rahoitetaan valtion budjetin osoittaman 2 miljoonan euron ylimääräisen hallintomäärärahan turvin. Summasta 150 000 Mela käyttää yhdistymisen tukihankkeen toteuttamiseen. Loput jaetaan paikallisyksiköille uudistamistoimien tukemiseen.

Yksiköt voivat itse suunnitella, millaisiin uudelleenorganisoinnista johtuviin toimiin tai apuun ne rahat käyttävät. Niillä voi ostaa esimerkiksi koulutus- ja konsultointipalveluita. Mela hyväksyy suunnitelmat ja kohdentaa niille määrärahan

Mela tarjoaa yhdistymisten parissa työskenteleville Teams-alustan materiaalin jakamiseen ja tallennukseen sekä yhteydenpitoon.

Lomituspalveluyksiköitä yhdistetään tämän ja ensi vuoden aikana. Vuoden 2023 alussa maassa on 12 yksikköä, kun niitä nyt on 38.

Uudelleenorganisointia tarvitaan, koska lomitettavien tilojen määrä vähenee 5–6 prosentin vuosivauhtia. Lomituspalveluiden hallintorakenne ei ole elänyt muutoksen mukana 10 vuoteen, Wallin toteaa. Kehittäminen on ollut pysähdyksissä, koska milloin on odotettu maakuntauudistusta milloin uutta lomituspalvelulakia. "Nyt on edettävä, jotta lomituspalveluiden toimivuus saadaan turvattua."

Kuten arvata saattaa, iso muutos on saanut osakseen sekä kiitoksia että arvostelua.

Esimerkiksi erityisesti pienissä yksiköissä varahenkilöjärjestelyt ovat ohuella pohjalla. Leveämpiä hartioita kaivataan toiminnan ylläpitämiseen. Toisten mielestä nykyinen rakenne olisi vielä kestänyt, Wallin kertoo. Me halusimme tämän kerralla kuntoon. Tätä tavoitetta tukee kentältä tullut palaute: jatkuva muutos tai prosessin venyminen kuormittaa ihmisiä."

Lomittajien keski-ikä nousee ja nuoria raskas ja matalapalkkainen lomittajan työ ei kiinnosta. Iso yksikkö työnantajana voisi houkutella nuoria. Isolla yksiköllä on pieniä parempi mahdollisuus panostaa lomittajien ammattitaidon ylläpitämiseen ja jaksamiseen, Wallin sanoo.

Lue myös:

Lomituksen paikallisyksiköiden hynttyitä yhteen – kotieläintilojen lomitusten vakuutetaan sujuvan

Tavoitteena, että yhdistymiset sujuvat hyvin ja kitkatta.