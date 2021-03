Sikarutto livahti jättisikalaan Puolassa – lähes 16 000 sikaa tuhotaan

Maailman sikamarkkinoiden käänteitä on yhä vaikeampi ennustaa, sillä afrikkalainen sikarutto heiluttelee suhdanteita.

Puolalaisesta suursikalasta on löytynyt afrikkalaista sikaruttoa (ASF) ja 15 938 sian sikalaa on tyhjennetty, Puolan eläinvalvontaviranomaiset kertoivat viikko sitten.

Sikala sijaitsee Swiebodzinin pikkukaupungin eteläpuolella, noin 50 kilometrin päässä Saksan rajasta. Tämä oli toinen tapaus tänä vuonna, kun sikaruttoa löytyy tuotantosikaloista Puolassa. Se on myös toiseksi suurin tuotantosikala sen jälkeen, kun sikojen tautia löydettiin Puolasta vuonna 2014.

Tila sijaitsee keskellä ASF-taudin läntistä ydinaluetta Puolassa ja seutu on luokiteltu kakkoskategoriaan EU-komission kolmiportaisella asteikolla. Lähiseudulta löytyy säännöllisesti sikaruttoon kuolleita villisikoja.

Puolan, Saksan ja Tsekin eläintautiviranomaiset keskustelivat keskiviikkona videokonferenssissa valvontatoimien tehostamisesta sikaruton leviämistä vastaan.

Saksan aloitteesta perustetussa troikassa on mukana maiden maatalousministerit. Tsekki on mukana, koska lähimmät tautialueet ovat 40 kilometrin päässä maan rajasta. Saksan maatalousministeri Julia Klöckner korosti, että tautipesäkkeitä on tämän takia syytä pitää yleisenä epidemiana.

Ministerit sopivat, että valvontaa tiivistetään ja ruhojen testausta lisätään sekä rakennetaan lisää esteitä villisioille. Paikallisesti ja alueellisesti lisätään suoraa ja mutkatonta tiedonvaihtoa, mikä koskee myös metsästäjiä, metsäviranomaisia ja eläinlääkäreitä.

Villisikojen metsästyksestä metsästyksen tehostamisesta päästiin sopimukseen ja villisikakantaa vähennetään tehostetusti, jotta viruksen leviämisriskiä voidaan pienentää. 20 kilometerin rajavyöhykkeellä vältetään villisikojen ajettuja metsästyksiä, jotta eläimiä ei pelotella ja ajeta liikkeelle.

ASF-tilanne on pysynyt vaikeana EU:ssa alkuvuonna. Virusta on löytynyt tammikuun alun jälkeen 324 tuotantosikalasta ja tautiin kuolleita villisikoja on raportoitu 3809 EU:n ylläpitämään ANDS-rekisteriin.

Tauti riehuu Romanian ja Serbian tuotantosikaloissa ja Unkari ja Puolat ovat pahimmat tautipesäkkeet villisioissa. Saksassa on todettu 449 tautitapausta alkuvuonna.

Neuvotteluista kerrottiin Saksan maatalousministeriön verkkosivuilla.

Afrikanische Schweinepest: Internationale Zusammenarbeit

Lue myös: Kiina pyrkii palauttamaan sikamääränsä afrikkalaista sikaruttoa edeltävälle tasolle vuoden puoliväliin mennessä, uudet ASF-muunnokset saattavat kaataa tavoitteen