Suomalaisen maatalouden kartoitus etenee – valtaosa yrityksistä vastasi nettikyselyyn, viimeisiä tavoitellaan paraikaa puhelinhaastatteluun

Myös kyselyn nettilomake on edelleen avoinna vastaajille. Kysely on lakisääteinen ja tavoitteena on kattaa koko Suomen maa- ja puutarhatalouden yritykset.