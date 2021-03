Eläinfilosofi Aaltola: Kaupat ja ravintolat voisivat "tuupata" ihmisiä eläintuotteiden kulutuksesta eettisempään suuntaan

Jaana Kankaanpää

Asiakkaiden mielenkiinnon voi herättää tavalla, jolla tuotteet laitetaan esille.

Eläinten oikeudet eivät Suomessa ole kovin hyvällä tolalla ja tilanteeseen on hankala vaikuttaa vetoamalla tietoon. Siksi tunteet kannattaa valjastaa mukaan, todettiin eläinoikeusjärjestö Animalian 23.4. järjestämässä paneelissa. Se järjestettiin osana webinaaria, jossa järjestö julkaisi eläinoikeusraporttinsa.

Paneeliin osallistuivat sosiologi ja tietokirjailija Salla Tuomivaara, Animalian eläinsuojeluvastaava, tietokirjailija Laura Uotila sekä eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola. Keskustelua veti Veikka lahtinen. Uotila ja Tuomivaara kuuluvat Animalian hallitukseen.

Lahtinen kysyi panelisteilta muun muassa heidän käsitystään eläinoikeuksien tilasta Suomessa.

Aaltolan mukaan tilanne on aika hyvä. Vaikka Suomi on pieni maa, täällä toimii monia alan järjestöjä. Järjestötasolla ollaan erinomaisessa tilanteessa ja barometrin mukaan kansalaisten kiinnostus asiaa kohtaan kasvaa. Samaan aikaan lihankulutus kuitenkin kasvaa, Aaltola huomautti. Iso ongelman hänen mielestään on, miten vaikuttaa eläintuotannon etujärjestöihin ja puoluepolitiikkaan. Aaltolan mielestä talous ja politiikka toimivat häikäilemättömyyden pelisäännöillä. "Ei olla naiiveja tämän suhteen."

Tuomivaaran ei jaa Aaltolan käsitystä eläinoikeuksien hyvästä tilasta. Hän kutsuu tilannetta hirveäksi, kun ajattelee kärsivien eläinten määrää. Uotilasta puolestaan on järkyttävää, että nykyaikana saa supikoiria ja minkkejä metsästää niiden pesimäaikaan.

Tiedon sijaan ihmisiin kannattaa vedota herättämällä tunteita, Aaltola sanoi. Yksi käytännön keino on kauppojen ja ravintoloiden tekemä "tuuppaaminen" (pushing) eli esillepano. Sitähän ne tekevät koko ajan, mutta voisiko se olla eettisesti valveutunutta, Aaltola kysyi. Tuuppaaminen voisi olla yksi keino lähentää kuluttajien asenteita ja markkinoiden toimijoita.

Eläinoikeusraportin historiallisen katsauksen kirjoittanut Tuomivaara kertoi että videoiden ja kuvien vetovoima ihmisten tunteisiin näkyy eläinoikeusjärjestöjen historiassa. Esimerkiksi julkaistut teurastamovideot ovat saaneet ihmiset liikkeelle.

Nykyään on lähes mahdotonta järjestää mitään tilaisuutta ilman puhetta koronasta ja sen aiheuttamasta pandemiasta. Aiheesta keskusteltiin Animaliankin paneelissa.

Kiinasta lähtöisin oleva pandemia sai alkunsa viruksen tartuttua eläimestä ihmiseen.

Aaltolan mielestä pandemia on osoitus siitä, miten ihmiset käyttävät luontoa niin rankasti hyväkseen, että tuhoamme oman elämämme mahdollisuuksia. Hän toivoo, että teknologian ja teollisuus perustaisivat innovaationsa siihen, että ihmiset ovat osa suurempaa kokonaisuutta. "Ihmetys eläinten arvon ja ainutlaatuisuuden edessä.

Tuomivaara toivoo, että päivittäiseen koronakeskusteluun saataisiin mukaan muista sävyjä ja taustoja, kuten lajikato ja tehoeläintentuotannon valtavuus. "Miten pandemian pelko ja taustatiedot saataisiin keskustelemaan keskenään?" Pandemioihin liittyvä iso asia on, miten tehoeläintuotanto saadaan murrettua, Tuomivaara lisäsi.

Eläinoikeusjärjestö Animalia täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Järjestö toimii erityisesti kohentaakseen tuotantoeläinten, turkiseläinten sekä koe-eläinten oloja.

Animalia vaatii, että eläinten hyvinvointi ja oikeudet huomioidaan nykyistä paremmin lainsäädännössä, koulutuksessa ja jokapäiväisissä suhteissamme eläimiin. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja kertoo toimivansa avoimesti ja laillisin keinoin.

Lue myös:

Animalian eläinoikeusraportti: Eettisesti suunnitellulla tukipolitiikalla voitaisiin tukea kasvipohjaisia tuotteita lihan sijaan

MTK: Animalian eläinoikeusraportin kritiikki kertoo vaikuttavuudesta – "Olemme selkeästi tehneet asioita oikein"

Animalian eläinoikeusraportti kokonaisuudessaan