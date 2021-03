Tältä näyttää, kun varhaisperunan istuttajat kiiruhtavat pelloille Turun saaristossa

Pasi Leino

Varhaisperunaa meni rivakasti maahan perjantaina Houtskarin Mossalassa. Isä Stefan Karlgren ajoi ja poika Jonatan Karlgren hoiti istutuskonetta. Lauantaille povattu sade sai mietteliääksi.

Stefan Karlgren Houtskarin Mossalasta kokeili istutuksia viime viikon tiistaina ja perjantaina tahti kiihtyi. Kahdessa päivässä maahan saatiin yli puoli hehtaaria varhaisperunaa. Kaikkiaan peruna-ala on vajaat 9 hehtaaria, Karlgren kertoo.

Karlgrenin mukaan Mossalan saarella on kahdeksan varhaisperunan viljelijää, josta kolme on jo aloittanut. Viime viikon lämmin ja aurinkoinen sää suosi perunaväkeä. Routaa on edelleen hieman päisteissä ja metsän reunassa, mutta viikonlopuksi ja alkuviikolle luvatut sateet sulattavat ne, Karlgren arveli perjantaina.

Lunta oli talvella vähän, ehkä 15 senttiä ja sekin kevyttä pakkaslunta. Lumet sulivat helmi–maaliskuun vaihteessa ja maat olivat istutuskunnossa, mutta maaliskuun alun pakkaspäivät siirsivät aloitusta.

Karlgren istutti ensimmäiset perunat täsmälleen samana päivänä kuin vuosi sitten, 23. maaliskuuta. ”Myös edellisvuosi oli aikainen, mutta yleensä ei näin aikaisin ole aloiteltu. Houtskarin ennätys on 1990-luvulta, 7. maaliskuuta.”

Timo on edelleen valtalajike varhaisperunamailla, ja jonkin verran on myös Solista. Siiklin ja Annabellan vuoro on hieman myöhemmin.

Nyt istutettavat perunat nostetaan ja ne ehtivät toukokuun lopun markkinoille, jos kevät etenee normaalisti, Karlgren arvelee.

Ensimmäiset perunat saavat suojakseen ensin muovin ja sen päälle harson, joka pitää muovin paikoillaan. Myöhemmissä istutuksissa muovia ei tarvita, vaan harso riittää.

Harsojen käyttö aikaistaa satoa 3–4 viikkoa. Ennen harsoaikaa ensimmäiset perunat nostettiin juhannukseksi ja pääsatoa alkoi tulla heinäkuun alussa.

Karlgren toivoo lähiviikoiksi tavanomaista kevätsäätä, ei liian lämmintä eikä sateista, mutta ei hallojakaan.

Viime vuosi oli varhaisperunalle edellisiä parempi, kun korona lisäsi etätyötä ja ruuanlaittoa kotona. Karlgren arvelee, että sama saattaa toistua myös nyt.

Varhaisperuna markkinoidaan Vihannes-Laitilan kautta isoille kauppaketjulle. Sato toimitetaan Helsingin, Turun ja Tampereen seudulle. Kaukana asuvat sukulaiset ovat kertoneet, ettei kotimaista varhaisperunaa tahdo löytyä, vaikka samaan aikaan nostoja on jarruteltu ja kerrottu markkinoiden olevan täynnä.

Vaaleana hohtavat harsot täplittävät Houtskarin Mossalassa, missä varhaisperunan istutukset alkoivat vajaa viikko sitten.

