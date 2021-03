Valtran muotoilulle jälleen kunniaa, ohjaamossa myös Smart Touch -käsinoja

G-sarja on voittanut jo Tractor Of the Year -palkinnon ja nyt G135 -malli pokkasi Red Dot -palkinnon muotoilustaan.

Palkinto saavutettiin Red Dot: Product Design -palkintosarjassa Valtra G135 mallilla, kertoo Agco tiedotteessaan. Voitto on jo kuudes Red Dot palkinto Valtran historian aikana.

”Uuden G-sarjan voittama Red Dot palkinto lämmittää mieltä erityisesti siksi, että Valtralle kyseessä on kokonaan uuden aikakauden ensimmäinen tuote sekä myös oikeastaan kokonaan uuden tuotesegmentin tuote. G-sarja on suosittu traktori ja sen voittama Tractor of The Year -palkinto kertoo siitä, että olemme onnistuneet tekemään asioita oikein. Kiitokset palkinnosta kuuluvat myös koko Valtran tiimille, sillä tällaisen menestystuotteen tekemiseen tarvitaan satojen ihmisten saumatonta yhteistyötä”, sanoo Valtran päämuotoilija Kimmo Wihinen tiedotteessa.

Red Dot palkinnon voittaminen edellyttää erityisen laadukasta tuotetta. Arvostelun kohteina ovat muotoilun ja suunnittelun laatu sekä innovaatiot. Valtra G-sarja saikin kiitosta näiden osa-alueiden poikkeuksellisen laadukkaasta toteutuksesta.

Wihinen paljastaa tiedotteessa, että tälle vuodelle on luvassa muitakin uutuuksia.

Valtran G-sarja julkistettiin elokuussa vuonna 2020 ja se pokkasi heti Tractor Of the Year -palkinnon vuodelle 2021. Tiedotteen mukaan Valtra G-sarja on pieni jättiläinen ja kompakti monitoimikone, jonka ohjaimissa voi ottaa rennosti ja samalla saada työt tehtyä vaivattomasti. G-sarjan traktorit sopivat myös etukuormaintyöhön. Ohjaamoon on helppo pääsy itsepuhdistuvia portaita pitkin ja hyvän näkyvyyden takaa 5,7 neliömetrin lasipinta-ala.

Valtran G-sarjan ohjaamosta löytyy myös lisää palkittua muotoilua, nimittäin Valtra SmartTouch -käsinoja, joka sekin voitti Red Dot Design Award -palkinnon vuonna 2017.

Red Dot on yksi maailman arvostetuimmista muotoilukilpailuista ja sen historia ulottuu aina 60 vuoden taakse. Tiedotteen mukaan tänä vuonna kilpailuun osallistui ennätysmäärä yrityksiä ja suunnittelustudioita. Kilpailuun osallistui tuotteita noin 60 maasta.