Arla Ruotsin uusi toimitusjohtaja tulee Suomesta – Kai Gyllströmin seuraajan hakuprosessi Arla Suomeen on käynnistetty

Kai Gyllström on työskennellyt Arlalla vuodesta 2009.

Arla

Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström siirtyy Ruotsiin.

Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström on nimitetty Arla Ruotsin toimitusjohtajaksi kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen, kertoo Arla Suomi tiedotteessaan. Ruotsin nykyinen toimitusjohtaja Patrik Hansson siirtyy tuolloin johtamaan Arlan toimintoja Saksassa.

Vuonna 2009 Arlalla aloittanut Gyllström on ollut muun muassa perustamassa Arlan Global Food Service -liiketoimintaa ja toiminut Arla Saudi-Arabian toimintojen johtajana. Arla Suomen toimitusjohtajana Gyllström on ollut vuodesta 2018.

Gyllström on kertoo tiedotteessa olevansa iloinen tulevasta uudesta roolistaan arvostetussa yhtiössä, jolla on pitkä historia Ruotsissa.

"Niin Suomessa kuin Ruotsissakin olemme yhdessä maidontuottajiemme kanssa tärkeä osa maan ja maaseudun taloutta. Olen sekä nöyrä että innoissani siitä, että saan olla tässä mukana", Gyllström toteaa.

Arla Suomen uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistetty, tiedotteessa kerrotaan.

Arla Foods on maailmanlaajuisesti toimiva osuuskunta, jolla on omistajatuottajia Tanskassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Ruotsissa Arla on meijerialan markkinajohtaja.

