Yhä useampi ostaa luomumunia – tärkein peruste kanojen hyvinvointi

Tulevana pääsiäissesonkina myydyistä kananmunista yhä useampi on luomua. Tärkein syy ostaa luomukananmunia on kanojen hyvinvointi, ja siitä kuluttajat ovat myös valmiita maksamaan, kertoo Pro Luomu tiedotteessaan.

Jani Kautto

Tärkeimpiä syitä valita luomumuna ovat kanojen hyvinvointi sekä luomutuotannon vastuullisuus.

Pääsiäinen on kananmunien suurinta sesonkia: kysyntä kasvaa pyhien alla 10–15 % normaaliin verrattuna. Yhä suurempi osa pääsiäisenä ostettavista munista on luomua, sillä luomun markkinaosuus kananmunissa on noussut jo yli 20 prosenttiin. Kaupparyhmien arvion mukaan kysyntä tulee tänäkin vuonna kasvamaan aiempiin pääsiäisiin verrattuna, huolimatta siitä, että vertailuluku viime vuoden kysyntäpiikin vuoksi on suuri.

Luomukananmunat ovat Suomen toiseksi myydyin luomutuote luomubanaanien jälkeen, tiedotteessa kerrotaan. Monikäyttöisyys, helppous ja hyvä saatavuus edesauttavat suosiota, mutta kuluttajat ovat valmiita myös maksamaan tuotantotavan vastuullisuudesta.

Dava Foodsin teettämän Kultamuna-kuluttajatutkimuksen (Kantar TNS) mukaan 18 % kertoo munia ostaessaan valitsevansa aina luomua. Tiedotteen mukaan tärkeimmiksi syiksi nousivat kanojen hyvinvointi ja luomutuotannon vastuullisuus. Luomumunia suosivat erityisesti yli 65-vuotiaat naiset sekä 18–30-vuotiaat miehet.

”Luomukananmunien kuluttajakysyntä on korkealla tasolla ja uskomme sen kasvavan edelleen. Kuluttajatutkimuksen mukaan merkittävä osa luomumunia käyttävistä kuluttajista on halukkaita lisäämään kulutustaan entisestään”, sanoo Dava Foodsin markkinointijohtaja Katriina Virtanen Pro Luomun tiedotteessa.

”Positiivista on myös se, että mitä enemmän käyttää munia, sitä useammin ne ovat luomua”, Virtanen jatkaa.

Kuluttajatutkimuksen perusteella pystyttiin määrittämään tiettyjä ryhmiä sen mukaan, miten kananmunia käytetään. Luomumunia ostavat nuoret miehet kuuluvat usein niin sanottuihin munafaneihin. He käyttävät kananmunia paljon ja usein.

Munafanit myös käyttävät kananmunia kaikkein monipuolisimmin ruoanlaitossa. He haluavat nopeaa ja helppoa ruokaa, ja tekevät myös paljon ruokaa esimerkiksi perheelleen.

Yli 65-vuotiaat naiset taas kuuluvat usein ruoanlaittajiin ja leipojiin, jotka käyttävät kananmunia erityisesti reseptiikan kautta.

Luomukananmunat saavat korkeimman hyvinvointiarvion Eläinten hyvinvointikeskukselta, joka on riippumaton eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto, Pro Luomu toteaa.

”Luomukanojen rehu on monipuolisempaa, niillä on mahdollisuus ulkoiluun, vapaaseen ja väljempään liikkumiseen sekä lajinmukaisempaan käyttäytymiseen muihin kanalatyyppeihin verrattuna. Siksi olemme arvioineet luomukanalan kanojen hyvinvoinnin tason korkeimmaksi”, kertoo johtava asiantuntija Satu Raussi Eläinten hyvinvointikeskuksesta tiedotteessa.

Eläinten hyvinvointikeskuksen tekemässä kuluttajan oppaassa arvioidaan tuotantotapoja peukkujärjestelmällä. Luomukanala saa arviossa täydet neljä peukkua. Ulkokanala arvioidaan kolmen peukun arvoiseksi, lattiakanala eli vapaan kanan munat saa kaksi ja virikehäkkikanala vain yhden peukun.

Raussi näkee luomun etuna myös vuosittaiset tarkastukset.

”Tarkastaminen tuo uskottavuutta ja luotettavuutta. Ja jos vielä raportoidaan rikkeistä ja luomustatuksen menettämisestä rikkeen vuoksi, niin minusta järjestelmä on silloin uskottava. Normitiloille kun eläinten hyvinvoinnin viranomaistarkastuksia osuu todella harvoin”, hän sanoo.