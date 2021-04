Hanhi, kana vai ankka – kuka tämän muni? Testaa tietosi yhdistämällä muna oikeaan munijaan!

Pellon Manure Masterin raapan jälki saa kiitosta

Nivalalaiselle Kallion Tila Oy:lle valmistuneen navetan laajennusosan lantakäytäviin tehtiin avokourut, vaikka vanhalla puolella oli ritiläpalkit syväkuiluineen. Lannanpoistojärjestelmäksi valittiin avokourupihattoihin kehitetty Pellon Manure Master, joka on toiminut nyt pari vuotta. Raappatoiminen järjestelmä on osoittautunut toimivaksi, se on hyvin eläinystävällinen ja pitää avokourut kuivina.