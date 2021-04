He ostivat 14 miljoonan euron maatilan: Neljä paikallista viljelijää, johtoon astuu 23-vuotias William Kartz Johansen

Kahdella pääomistajalla on ennestään useita yhteisiä bisneksiä.

Nordjyske-lehti esittelee tilan uudet omistajat: Peter Andersen (vas.), William Kartz Johansen, Anders Bundgaard ja Frank Kartz Johansen

Tanskassa tehtiin kuun alussa harvinaisen isot tilakaupat. 14 miljoonan euron hintapyynnillä oli kaupan 330 hehtaaria peltoa, 1 700 emakkoa ja 300 000 broilerin vuosituotanto sekä iso määrä rakennuskantaa.

Lopullista kauppahintaa ei julkistettu.

Tanskalaissanomalehdet ovat selvittäneet, kuka tilan osti: vasta perustettu yritys Striben Agro ApS. Yhtiön omistajina on neljä paikallista maanviljelijää.

77-vuotiaalla Anders Bundgaardilla on uudesta yhtiöstä 33 prosentin omistusosuus ja 55-vuotiaalla Frank Kartz Johansenilla 43 prosenttia. Miehet omistavat ja johtavat yhdessä useita muita suuria maatiloja. Suurin niistä on Civagaard, jossa on mittavaa porsastuotantoa.

Kolmas omistaja on 42-vuotias Peter Andersen 18 prosentin osuudella.

Tilan tuotannosta vastaa jatkossa Frank Kartz Johansenin poika, 23-vuotias William Kartz Johansen. Hän on myös yksi yhtiön omistajista kuudella prosentin osuudella.

"Tila on meidän kannaltamme hyvällä paikalla ja sen porsas- ja perunantuotanto ovat erinomaisessa kunnossa", Frank Kartz Johansen sanoo.

Hänen mukaansa uusi tila tuo synergiaetuja. "Se antaa mahdollisuuksia optimoida ostoja ja myyntejä sekä työntekijä- ja muita resursseja."

