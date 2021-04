Video: Päijät-Hämeessä kylvetään hernettä – "Palkitsevaa seurata kasvun ihmettä"

Viime sunnuntaina Kärkölässä huomiota herättivät traktori ja kylvökone, kun Jussi Seppälä kylvi hernettä. "Onhan tämä Päijät-Hämeessä poikkeuksellisen aikaisin. Viime vuonna aloitin 23. päivä huhtikuuta."

Syksyllä muokatut, hyvin vettä läpäisevät pellot kuivuvat nopeasti, kun sää on aurinkoinen ja tuulinen. Jäykemmillä mailla varmasti eri juttu, Seppälä kertoo.

Nyt herneistä on mullan alla 3 hehtaaria, 6 on vielä jäljellä. Tänään Seppälä aikoo käydä katsomassa, voiko kylvöjä jatkaa erityisesti jäykemmillä mailla. Tälle viikolle luvatut sateet vaikuttavat nekin kevättöiden etenemiseen.

Herneen lisäksi tänä vuonna kylvetään kauraa ja mahdollisesti herneen perään syysvehnää. "Katsotaan, miten säät sallivat."

Yleensä viljelykierrossa on kauran lisäksi syysruista ja -vehnää. "Testailtu hybridirukiita." Syysrapsia on ollut, mutta sen viljelyyn motivaatio on mennyt tuholaisten takia, Seppälä kertoo. Kuten asiaan kuuluu, kierrossa on mukana monimuotoisuuspeltoja.

Kaikkiaan Seppälä viljelee 43 hehtaarin alaa.

Uuden kasvukauden alkaessa Seppälä on sanojensa mukaan hyvällä mielellä. "Kevät on hienoa aikaa, vaikka kiireistä. Kasvun ihmeen seuraaminen on tosi palkitsevaa."

Viljelijä viettää tovin jos toisenkin traktorin pukilla. Videolla kuuluu musiikki, mitä Seppälä kuuntelee työpäivän lomassa? "Bulkkikanavat on aika äkkiä käyty läpi. Ylen kanavia kuuntelen paljon."

Kun radiokanavat on koluttu läpi, Seppälä turvautuu Spotifyn soittolistaan. Sitten soi klassinen rock.

Katso myös:

Video: Varsinais-Suomessa rikotaan ennätyksiä – Oripäässä aloitellaan kevättöitä historiallisen aikaisin