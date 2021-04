Huittisissa aloittaa Suomen ensimmäinen luomukanojen kasvattamo

Luomuisa Satakunta

Vesa Harjunmaa hoitaa tulevan kasvattamon, Sari Harjunmaa kanalan. Tilalla on myös ulkopuolista työvoimaa.

Kaistin luomutilalle Huittisiin rakentuu luomukanojen kasvattamo, Satafoodin ja kolmen muun alueen toimijan yhteisessä tiedotteessa kerrotaan.

Luonnonmukaisessa munantuotannossa eläinaines on toistaiseksi voitu ely-keskuksen luvalla hankkia tavanomaisesta tuotannosta, koska luomunuorikkoja ei ole ollut tarjolla. Eläimet on katsottu luomukelpoisiksi siirtymäajan jälkeen, kun niiden ruokinta ja muut tuotantoehdot on ensin muutettu vastaamaan luomutuotannon vaatimuksia.

Kaistin tilan luomukasvattamo on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kooltaan suurin sallittu eli 9 900 lintupaikan kokoinen.

Kaistin tilalla on jo vuosia tuotettu luomukananmunia. Idea luomukasvattamon rakentamisesta syntyi Vesa Harjunmaan mukaan muutama vuosi sitten.

Harjunmaa toteaa tiedotteessa, että luomumunantuotanto on antanut varsin hyvän tietotaidon luomunuorikkokasvatukseen.

Tilan entistä sikalarakennusta on remontoitu viime marraskuulta lähtien uuteen käyttötarkoitukseensa. Ensimmäiset untuvikot saapuvat ensi viikolla.

Untuvikot tulevat euralaisesta Haaviston siitoskanalasta muutaman päivän ikäisinä. Ne elävät luomukasvattamossa 16 viikon ikäisiksi, jonka jälkeen ne siirretään munituskanaloihin.

Ainakin aluksi osa nuorikoista siirretään tilan omaan luomukanalaan ja osa myydään.

Lue lisää:

Luomumunien suosio kasvaa – Huittisten tilavassa kanakiasmassa on käynnissä jatkuva performanssi