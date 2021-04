S-ryhmän juureskilpailutus jatkuu – pakkaamot pysyttelevät hiljaa eivätkä kerro kokemuksistaan

Rami Marjamäki

Peruna oli yksi kilpailutetuista kasviksista.

S-ryhmä kilpailutti alkuvuodesta avomaanjuuresten, sipulien ja perunoiden tavarantoimittajia. Vastaavaa tarjouskilpailua S-ryhmä ei ole aikaisemmin järjestänyt.

Menettely herätti tavarantoimittajien ja tuottajia edustavien järjestöjen keskuudessa kiivasta arvostelua.

Tuoteryhmäpäällikkö Veli-Matti Puhakan mukaan tarjouskilpailu ei juuri vaikuttanut hintoihin. "Kun asiaa tarkastelee pitkällä tähtäimellä, niin ne eivät juuri nousseet tai laskeneet."

"Tarjouskilpailun perimmäinen tarkoitus ei ollut vaikuttaa hintaan vaan avata tavarapeli reilusti uusille tavarantoimittajille ja nykyisille mahdollisuus myydä enemmän tuotteita", Puhakka sanoo.

S-ryhmää arvosteltiin myös tarjouskilpailun tiukasta aikataulusta. Puhakan kentän kritiikki oli ymmärrettävää ja oikeutettua. Tavarantoimittajia aiotaan kilpailuttaa jatkossakin mutta tuoteryhmäpäällikkö lupaa väljempää aikataulua. Seuraavaa tarjouskilpailua ajatellen toimintamalli on jo tuttu, hän lisää.

Mitään konkreettista ei ole mietitty siitä, aiotaanko tarjouskilpailumenettelyä laajentaa muihin kasviksiin, Puhakka kertoo.

Päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho (MT 15.1.) kertoi, että tarjouspyyntö lähetettiin noin kahdellekymmenelle tavarantoimittajalle. Sitä, kuinka monta sopimusta tarkkaan ottaen solmittiin, S-ryhmä ei vieläkään kerro. "Noin kahdenkymmenen kanssa", Puhakka kommentoi.

Sopimukset koskevat alkavaa varastokautta elokuusta ensi vuoden heinäkuuhun.

Puhakan mukaan S-ryhmä sai ostettua sen verran tavaraa kuin halusikin eikä tuotteista tule pula. Ennakoidut määrät perustuvat siihen, että korona-aika on jäämässä taakse ja kysyntä normalisoituu. "Ennuste on tehty varman päälle ja on realistinen."

Se mahdollisuus on kuitenkin olemassa, että jonkun kasviksen kysyntä ylittää määrän, josta S-ryhmä on tehnyt sopimuksen. Lisää aletaan lähtökohtaisesti kysyä sopimuskumppaneilta. Puhakka kertoo. "Jos ei löydy, mennään avoimille markkinoille."

S-ryhmä ei vaadi, että lisäostojen hankintahinnan pitää olla sama kuin kilpailuttamalla syntyneissä sopimuksissa. "Hinnan määrä markkinat", Puhakka vakuuttaa.

Tavarantoimittajat saivat jättää tarjouksen koskien joko koko kautta tai pilkkoa tarjouksen useampaan hintajaksoon. "Monen kanssa pilkottiin jaksoihin lähinnä kunkin tuotteen luonnollisen rytmin mukaan", Puhakka kertoo.

Päällysaho kertoi tammikuussa, että ilman tarjouspyyntöä jääneet tavarantoimittajat voivat olla yhteydessä suoraan S-ryhmään ja tarjota kasviksiaan.

"Muutama yhteydenotto tuli, kun asia sai julkisuutta", Puhakka kertoo. "Ajatus kuitenkin oli, että tarjouspyyntö lähti kaikille potentiaalisille toimittajille." Sitä Puhakka ei kerro, moniko suora yhteydenotto lopulta johti sopimuksen solmimiseen.

S-ryhmä myy noin kolme neljäsosaa pakatuista avomaanjuureksista, sipuleista ja perunoista omalla Kotimaista-tuotemerkillään. Tähän tarjouskilpailu ei tuonut muutosta, Puhakka kertoo. Hän huomauttaa, että iso osa mainituista kasviksista myydään irtona ilman mitään tuotemerkkiä.

Pakkaamot eivät julkisuudessa halua kommentoida S-ryhmän menettelyä.

MT pyysi haastattelua kolmen pakkaamon edustajilta kuullakseen heidän näkemyksiään tarjouskilpailusta. Ainoastaan Tuoreverkko Oy:n toimitusjohtaja Marjut Lyytinen antoi haastattelun.

Lyytisen mukaan tarjouskilpailu oli yllätys. Tosin Tuoreverkolle S-ryhmä ei tarjouspyyntöä lähettänyt, koska yhtiö viljelyttää pääosin niin sanotusti maanpäällisiä kasveja kuten salaatteja ja kaaleja, Lyytinen selittää. "Teollisuuden kanssa tarjouskilpailuihin on totuttu ja sinne ne soveltuvat hyvin."

"Suomi on pieni maa. Täällä on totuttu vapaaseen kilpailuun ja siihen, että markkinat määräävät hinnat. Tarjouskilpailun häviäminen voisi tietää merkittäviä haasteita tuottajille sekä vaikuttaa yleensä markkinoihin sekä viljelyyn tavalla, mitä ei ehkä ole edes ymmärretty."

"Hyvä kilpailu on alalle tervettä ja pitää kehityksen hyvänä ja tilanteen tasapuolisena."

Lyytinen kertoo, että yhteistyö S-ryhmän suuntaan on sujunut tähän asti hyvin. "Asioita on käyty avoimesti läpi." Jos tulevaisuudessa S-ryhmältä tulee Tuoreverkolle tarjouspyyntö, sen ehdot käydään tarkasti läpi, toimitusjohtaja sanoo.

Lyytinen pitää tärkeänä asiakkaiden sitouttamista ja sitä, että yhdessä suunnitellaan mitä kasvukaudella viljellään.

Lyytinen ihmettelee ylipäätään kasvismarkkinoiden hintoja, jotka ovat vuosia polkeneet paikallaan.

"Miten alas valahtaneita tuottajahintoja saataisiin ylöspäin, kun kulut nousevat koko ajan? Alan pitäisi pysyä kannattavana, jotta tekeminen pysyy mielekkäänä ja sitä pystytään kehittämään jatkuvasti kasvavien vaatimusten mukaisiksi."

"Kotimaisen arvostaminen pitäisi näkyä myös tuottajahinnoissa. Kaikilta suomalaisilta tuottajilta ja heidän edustajiltaan pitäisi löytyä rohkeutta vaatia riittävää hintaa, sieltä se lähtee", Lyytinen jatkaa.

Tuoreverkolla on noin 30 aktiivista avomaankasvisten ja marjojen sopimusviljelijää, joiden viljelyalueet sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalta Etelä-Suomeen saakka.

