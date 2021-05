Video: Brittirobotti Dick kärventää rikkaruohot 8 000 voltin sähköiskuilla, kollega Tom kerää sille tiedot

Iso-Britanniassa Hampshiressa esiteltiin torstaina parina työskenteleviä peltorobotteja, joiden tarkoitus on torjua rikkaruohoja ilman kemikaalien käyttöä.

The Small Robot Company

Tom (vas.) ja Dick työskentelevät parina.

Dick-niminen peltorobotti hyödyntää tekoälyä ja konenäköä rikkakasvien tunnistamiseen, ja kärventää ne voimakkaalla sähköiskulla elävältä. Dickin työparina toimivan Tom-robotin tehtävänä on kartoittaa rikkakasvit pellossa ja luovuttaa keräämänsä data tekoälyn käsiteltäväksi.

Robotit on kehittänyt The Small Robot Company. Yhtiö esitteli Dickin toimintaa ensi kertaa julkisesti torstaina Hampshiressä Isossa-Britanniassa. Varsinaiset kenttäkokeet alkavat lokakuussa. Robotin sähköiskuteknologian rikkojen tappamiseen toimittaa RootWave -niminen yhtiö.

Dick toimii akun varassa. Sen kolme "käsivartta" kykenevät samanaikaiseen työskentelyyn.

"Olemme todistaneet, että voimme tarjota kasvikohtaista rikkatorjuntaa: ensimmäisenä maailmassa", robottiyhtiön toimitusjohtaja Ben Scott-Robinson sanoo tiedotteessa.

Yrittäjät kertovat Guardian-lehden uutisessa, että Dickin kehitys jatkuu vielä. Pyrkimyksenä on optimoida sähkön käyttöä akun säästämiseksi ja mahdollistaa torjuntatoimet ja robotin liikkuminen samanaikaisesti.

Jutun mukaan robotti keskeyttää turvallisuussyistä työt, jos sen laserilmaisimet havaitsevat jotakin odottamatonta.

Tom-robotin kehitys on edennyt lähelle kaupallistamista. Tom soveltuu kehittäjiensä mukaan monipuolisesti erilaiseen mittaamiseen ja monitorointiin ja työteho on 20 hehtaaria päivässä. Parhaillaan käynnissä on pilotti, jossa Tom ottaa maanäytteitä.

Kaappaus videolta

Dick kärventää rikkaruohot kasvi kerrallaan.