Ruoka on kallistunut maailmalla 11 kuukautta putkeen, huhtikuussa nousi etenkin sokeri – FAO ennustaa viljasadon kasvavan tuottajahintojen kannustamana

Pasi Leino

Viljojen ja öljykasvien nousuvire viljapörsseissä jatkui.

Viime viikolla Pariisin hyödykepörssissä syksyn vehnänoteeraus saavutti 230 euroa tonnilta, massinoteeraus 250 euroa ja elokuun rapsinoteeraus 540 euroa tonnilta.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO ennustaa niin vehnän kuin rehuviljojenkin sadon kasvavan kaudella 2021/2022 päättyvään kauteen verrattuna.

Maailman vehnäsadon ennustetaan olevan 778 miljoonaa tonnia, neljä miljoonaa tonnia päättyvää kautta enemmän. FAO ehti kuukausi sitten ennustaa jo hiukan suurempaakin vehnäsatoa.

Vehnän kulutusennuste on 770 miljoonaa tonnia, eli varastot kasvavat tulevalla kaudella.

Varastojen arvioidaan kasvavan Kiinassa ja myös Euroopassa. Sen sijaan ne pienenevät Yhdysvalloissa, Venäjällä sekä monissa Afrikan ja Aasian maissa.

FAO arvioi maissisadon kasvavan, sillä kohonnut hinta kannustaa lisäämään viljelyalaa.

Vaikka Yhdysvalloissa sääolot ovat hidastaneet kylvöjä, FAO uskoo maissialan siellä lisääntyvän viime vuodesta. Pinta-alan ja hehtaarisatojen ennakoidaan kasvavan myös Brasiliassa, Kiinassa, Ukrainassa ja EU-maissa.

Maitotuotteiden hinnat olivat laskussa viime viikolla järjestetyssä Global Dairy Trade -huutokaupassa. Voin hinta putosi 12 prosenttia, ja juustokin oli laskussa.

Huutokaupan kokonaisindeksi laski kuitenkin vain alle prosentin edellisestä kauppakerrasta ja maitomarkkinoiden tilanne arvioidaan parhaimmaksi vuosiin.

Korkean tulotason maissa ravintolaruokailun odotetaan lähtevän pian kasvuun koronasta toivuttaessa.

Uudessa-Seelannissa maidontuotannon ennustetaan kasvavan tänä vuonna nousseiden tuottajahintojen myötä. Ympäristö- ja ilmastotavoitteet rajoittanevat kuitenkin kasvua pidemmällä aikavälillä.

Sianlihan hinta on laskenut Saksassa huhtikuun lopussa. Viikolla 17 hinta painui 1,48 euroon kilolta, kun vielä pari viikkoa aiemmin se oli 1,55 euroa.

Samaan aikaan Tanskassa hinta on noussut 1,61 euroon kilolta.

Suomessa e-luokan sianlihan hinta on 1,60 euroa kilolta. EU-maiden keskihinta on 1,54 euroa.

Kananmunia tuotettiin tammi–maaliskuussa 19 miljoonaa kiloa, kertoo Luonnonvarakeskus Luke. Määrä on vajaan prosentin enemmän kuin vuosi aiemmin.

Virikehäkkikanaloissa tuotettujen kananmunien määrä väheni 9 prosenttia ja ulkokanaloissa tuotettujen 12 prosenttia. Lattiakanaloissa tuotettujen kananmunien määrä lisääntyi 18 prosenttia ja luomukanaloissa 6 prosenttia.

A-luokan kananmunista puolet tuotettiin virikehäkeissä, 40 prosenttia lattiakanaloissa, 2 prosenttia ulkokanaloissa ja 8 prosenttia luomuna.

Ruuan hinta nousi maailmalla huhtikuussa yhdennentoista kuukauden putkeen. FAO:n ruuanhintaindeksi on nyt korkeimmillaan sitten toukokuun 2014. Vuodessa indeksi on noussut 30 prosenttia.

Viljan hinnat nousivat huhtikuussa keskimäärin noin prosentin maaliskuusta. Viljan hintaindeksi on 26 prosenttia vuodentakaista korkeammalla.

Huhtikuussa maissin hinta nousi Etelä-Amerikan satohuolien vuoksi. Ohran hinta oli laskussa, samoin riisin.

Kasviöljyt kallistuivat huhtikuussa lähes kaksi prosenttia. Palmuöljyä nostaa sen hidas tuotannon kasvu.

Soija- ja rapsiöljyä tukee niiden vahva kysyntä muun muassa bioenergiaksi. Yhtä aikaa varastot ovat niukat.

Maitotuotteiden hintaindeksi nousi huhtikuussa reilun prosentin. Voin, juuston ja rasvattoman maitojauheen hinnat nousivat, sillä Aasiassa on niille kysyntää. Samaan aikaan tuotanto Euroopassa on pysynyt rajallisena ja Uudessa-Seelannissa tuotanto on vähentynyt kausivaihtelun myötä.

Lihan hinnat nousivat huhtikuussa keskimäärin 1,7 prosenttia.

Naudan- ja sianlihan hinnat nousivat. Niille on Aasiassa kysyntää. Naudanlihan tarjonta on Uudesta-Seelannista laskenut.

EU-maista sianlihan vienti on kasvussa. Saksa ei edelleenkään pääse Kiinan markkinoille, maassa villisioissa havaittujen afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntojen takia.

Siipikarjanlihan hinta on maailmalla ollut vakaa, sillä kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

Sokeri nousi huhtikuussa lähes neljä prosenttia maaliskuusta. Hintaindeksi on nyt melkein 60 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten.

Hintaa nostavat vahva kysyntä ja samanaikainen epävarmuus Brasilian sadonkorjuun etenemisestä sekä mahdollisista kylmyyden aiheuttamista vaurioista Ranskan juurikkaille.

Hintaa tasoitti raakaöljyn hinnan lievä lasku ja odotukset Intian suurista sokerin vientimääristä.