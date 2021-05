Video: Tuhannen eron kuvausauto jäi lautasmuokkaimen alle ja osat putoilivat pitkin peltoa – "Tein sen kuuluisan itseluottamusvirheen"

No nyt on hienoa kuvaa maanmuokkauksesta! Kamera kiertää maan tasalla traktorin ja kiekkomuokkaimen vieressä ja takana, vetävä musiikki tukee huimia kuvakulmia.

Kohta kuljetaan aivan traktorin massiivisten takapyörien tuntumassa – kunnes kuva tärähtää ja mustenee hetkeksi.

Seuraavaksi kuvakulma on kääntynyt 90 astetta ja näkyvissä on vain muokattua maata – sekä peltoon putoilevia osia.

Lopussa näkyy, mitä tapahtui: Tuhannen euron kauko-ohjattava RC-auto jäi muokkaimen alle ja näyttää täysin romuttuneelta. Kamera ei nähtävästi rikkoutunut, koska se sai tallennettua auton kohtalonhetket.

"Joskus vahinkoja käy", videon kuvannut Henri Kiviniemi toteaa tyynesti.

Orimattilalainen Kiviniemi on OneFX-tuotantoyhtiön perustaja. Yhtiön toimialana on tuottaa asiakkaille videoita ja näyttäviä erikoistehosteita.

Muokkausvideo on osa Pommijätkien Youtubeen tuottamaa kolmatta tuotantokautta. Pommijätkät taas ovat Kiviniemi ja hänen kolme kaveriaan, jotka nettisivunsa mukaan "ovat omistaneet elämänsä räjähteille, tekniikalle, kemialle ja tieteelle."

Pommijätkien töitä on voinut seurata useista TV-ohjelmista, puolustusvoimien näytöksistä ja Duudsonien tuotannoista.

Uudelle tuotantokaudelle on Kiviniemen mukaan etsitty tuoreita kuvakulmia. "Aiomme kuvata RC-autolla erityyppisiä maatiloja."

Niinpä autoa ja siihen kiinnitettyä GoPro-kameraa lähdettiin testaamaan.

"Traktori on oman maatilan Case MXM 155 Pro, joka vetää 3-metristä kiekkomuokkainta", Kiviniemi kertoo.

Ratissa on Kiviniemen isä, jota poika pyysi ajamaan edes takaisin 50 metrin pituista uraa.

"Treenasin auton käyttöä, kunnes alkoi tuntua siltä, että tämä hommahan on ihan lastenleikkiä. Sitten tein sen kuuluisan itseluottamusvirheen eli ajoin liian lähelle konetta. Ja juuri silloin faijalla oli se ainoa hetki, jolloin hän ei katsonut, missä auto liikkuu. Niinpä se löytyi kohta kiekkomuokkaimen välistä."

Kiviniemi ei harmittele vahinkoa.

"Auto maksaa lähemmäs tonnin, mutta sen saa huollettua. Huollossa lupasivat, että se on ajokunnossa lauantaina."

Videon lopussa näkyy selvästi, miten RC-auton iskunvaimennin putoaa peltoon. "Se oli vähintä, mitä autosta tippuu", Kiviniemi nauraa. "Sinne ropisee vetovartta ja muoviosaa."

Huollossa kyseltiin, missä auton puuttuvat osat mahtavat olla. "Sanoin että pellossa ovat enkä lähde saven seasta etsimään."

RC-auto ei liene kaikille tuttu termi. Mikä se oikein on?

"Moni muistaa Nikkon kauko-ohjattavat patteriautot", Kiviniemi selittää. "Tämä on iso upgreidaus siihen. Näissä on joko polttomoottori tai akut. Tämä on ihan next level shittiä."

Turma-autossa on tehokas akku, jonka voimin se kulkee yli sata kilometriä tunnissa ja Kiviniemen mukaan "menee läpi kaikista pusikosta".

Auton iskunvaimentajat vakaavat kuvaa ja autoon kiinnitettävä GoPro-kamera toimii toisena vakaajana, Kiviniemi kertoo. "Lopputuloksena on tosi nättiä ja vakaata kuvaa pellon pinnasta."

Kiviniemi on jo hankkinut lisää tekniikkaa. "Jatkossa minulla on naamalla lasit, joista näen suoraan, mitä kuvaan."

Silloin kuvausauto on paremmin turvassa esimerkiksi traktorin alle jäämiseltä.

