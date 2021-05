Turvemaat ja naudat ehdolla suomalaisen ruokajärjestelmän kipupisteiksi – MTK:n Pietola: "Liian kapea näkökulma"

Varmista seosrehun maittavuus kesäkuumalla

Lämmin ateria kuuluu ihmisille ja viileä ateria eläimille. FreshFoss on tuote, joka estää seosrehun lämpenemisen ja arvokkaiden ravinteiden hajoamisen. Tuote on turvallinen käyttää: jauhemainen, myrkytön, biohajoava, eikä se syövytä apevaunua. Mikä tärkeintä, seosrehu pysyy viileänä. Vain viileä seosrehu on maittavaa ja tuottavaa.