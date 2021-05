Lukijalta: Miksi viranomaiset tyrkyttävät yksityisen yrityksen kipsijätettä viljelijöiden pelloille?

Pasi Leino

Taas kolahti postilaatikkoon kirje. Kirjeessä kehutaan, kuinka autuaaksi tekevää on kipsi. Sillä vähintään pelastetaan Itämeri, jos ei koko maailmaa, ja sitä olisi syytä kaikkien viljelijöiden ottaa pellolleen.

On kuulemma paljon tutkittukin. En tiedä moniko tutkimustulos on haudattu "vääränä" tai tutkimukselle on jo etukäteen annettu tulostoive, kun ollaan tutkimuksen rahoituksesta puhuttu.

Uskoisin, että suurimmassa osassa julkaistuja tutkimuksia on taustalla rahoittajana tämä itse jätettä tuottava yritys. Yritys varmasti tekee kaiken vain yhteistä hyvää ja Itämerta ajatellen, eikä asiassa paina lainkaan jätteen asianmukaisesta käsittelystä tulevat kustannukset. Eikö niin?

Asiassa ihmetyttää myös se, että kirje on tullut ihan verovaroin ylläpidettävästä virastosta, vaikka tämä kipsi on kaiketi suurimmalta osin erään norjalaisomistuksessa olevan yhtiön jätettä. Missä vaiheessa viranomaiset ovat alkaneet yksityisen yrityksen jätteiden mainostajiksi?

Miksi viranomaiset eivät mainosta kaikkien yritysten tuotteita? Esimerkiksi sitä pellon kuitukäsittelyä, jonka vaikutus kokonaisuudessaan on parempi kuin kipsillä ja varmasti ympäristöystävällisempi. Vaikka tarkoitus olisi hyvä, niin kuulostaa varsin epäilyttävältä käyttää verovaroja tai mahdollisia viranomaisten määräyksiä yksityisen yrityksen jätteidenkäsittelyn edistämiseen.

Yritys saa erittäin mittavaa taloudellista hyötyä, kun voi "hävittää" jätteensä viranomaisten innokkaalla avustuksella. Mutta kaikkiaan... On se hienoa, kun Suomi on näin ulkomaalaisyrittäjäystävällinen maa.

Ensin yritys saa repiä mittavat voitot maatalousyrittäjiltä lähes monopolimaisella lannoitteiden hinnoittelullaan, ja sen jälkeen se saa vielä valtiolta apua, jotta voi haudata jätteensäkin ilmaiseksi samojen viljelijöiden pelloille.

Moni muu yritys saa ihan itse hoitaa, ja maksaa jätteensä, kateeksi käy.

Ilkka Pilpola

Mynämäki

