Oulun piispa Jukka Keskitalo siunasi kylvöt Haapavedellä – "Olisi räikeää vääristelyä verrata suomalaisia tiloja brasilialaiseen teolliseen lihantuotantoon"

Harriet Urponen

Piispa Jukka Keskitalo puolusti puheessaan suomalaista maataloustuotantoa.

Piispa Jukka Keskitalo piti tänään puheen perinteisessä toukosiunauksessa Haapavedellä Aino ja Hannu Heiniojan tilalla.

Keskitalo mainitsi nälkävuodet ja totesi, ettei sato ole itsestäänselvyys tänäkään päivänä.

"Myös maailmanlaaja koronapandemia on osoittanut, että moderni ja pitkälle kehittynyt yhteiskuntakin voi mennä polvilleen yllättävän nopeasti. Siksi on kaikki syy olla kiitollinen siitä, mitä meillä on ja pyytää hyvän Jumalan siunausta töille ja toimillemme", Keskitalo totesi.

Keskitalon mielestä viljelijät tekevät tärkeää työtä, joka ansaitsee myös seurakunnan ja kirkon tuen. Hän toi esille, että viime vuosina on puhuttu paljon ruuantuotannon ympäristövaikutuksista.

"Teema onkin tärkeä ja uskon että vastuullinen suomalainen viljelijäväki haluaa toimia niin, että päästöt ilmaan ja veteen voitaisiin minimoida ja että eläimet voivat hyvin. Olisikin räikeää asioiden vääristelyä verrata suomalaisia pääasiassa perheviljelyyn perustuvia tiloja ympäristövaikutuksiltaan vaikkapa brasilialaiseen teolliseen lihantuotantoon."

Piispan mukaan perinteisessä suomalaisessa ruokavaliossa lihan rooli on kohdallaan.

"Liha on ollut särpimenä tai sattumina keitossa tai makkarana leivän päällä, kokoliha enemmänkin erityisissä juhlahetkissä. Voimme osana monipuolista ruokavaliotamme hyvällä omallatunnolla nauttia kotimaisia maitotuotteita ja lihaa. Jokainen tietenkin tekee näissä asioissa yksilöllisiä ratkaisuja, joita on syytä kunnioittaa."

Jukka Keskitalo siunasi kylvöt Haapavedellä Aino ja Hannu Heiniojan tilalla. Kuvassa Keskitalo (vas.) sekä Lauri, Niilo ja Hannu Heinioja.