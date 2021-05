"Ensimmäisen nurmisadon korjuu alkanee 16. kesäkuuta kello 8", veistelee kurikkalainen isäntä – nyt odotellaan riisipeltoina lainehtivien peltojen kuivumista

Johannes Tervo

Juha ja Liisa Vuorelan navetan takana sijaitsee niin sanottu nollaruutu, eli lasikuitusauvoilla rajattu alue, jota ei lannoiteta. Ruudun kasvusto erottuukin jo kasvultaan vaatimattomampana.

Kylvöt Kurikan Jalasjärven Luopajärvellä ovat viivästymässä märkyyden takia ainakin viikolla.

"Nyt on niin koleaa ja märkää, että hommat seisoo. Viikko odotetaan nyt, että pellot vähän kuivaa. Joihinkin yksittäisiin lohkoihin voidaan päästä kiinni loppuviikosta", viljelijä Juha Vuorela kertoo.

Jokien tulviminen ja viime päivien raskaat sateet ovat vaikeuttaneet peltotöitä huomattavasti Etelä-Pohjanmaalla.

"Vettä on tullut liikaa, mutta tässä Luopajärvellä on sentään säästytty pahimmilta monsuunisateilta. Joidenkin tilojen lohkoille on satanut jopa 70 milliä päivässä. Kyllähän se pelto sitten lainehtiikin riisipellon lailla", Liisa Vuorela päivittelee.

Nurmen kasvu on ollut vahvaa.

"Toissa viikolla kasvukausi sai räjähtävän alun, kun sää lämpeni helteiseksi. Nyt kasvutahti on vähän rauhoittunut kun sää muuttui koleaksi, mutta nurmihan toisaalta vain tykkää siitä, kun on kosteutta", Juha Vuorela sanoo.

Nurmet ovat myös talvehtineet hyvin Vuoreloiden pelloilla.

"Jos lototaan päivää, niin ensimmäisen nurmisadon tekeminen voisi käynnistyä kesäkuun 16. päivänä keskiviikkona kello 8", Juha veistelee.

Mies arvelee, että rehusatoa tehdään neljän tilan yhteistyössä juhannusviikolle asti.

Koskenojan tilalla tehdään kolme nurmisatoa kesässä. Kaikki rehut menevät omaan navettaan.

Juha ja Liisa Vuorela pyörittävät lypsykarjatilaa, jossa on hieman yli 200 lypsävää lehmää.

Nuorkarja mukaan lukien eläinten kokonaispääluku kohoaa lähes viiteensataan.

Vuokramaineen viljelyssä on kolmisensataa peltohehtaaria, joista puolet on nurmella.

Toisella puoliskolla pelloista kasvaa ohraa, kauraa ja vehnää.

