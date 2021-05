"Malttia peliin, väkisin ei pidä kylvää", varoittaa asiantuntija

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla voidaan vielä hyvin kylvää aikaisia kevätviljoja. Muistakin vaihtoehtoja on.

Kuvat: Ari Nakari, ProAgria Keskusten Liitto

Viimeinen tukihakupäivä 15.6. ei ole viimeinen kylvöpäivä, vaan viimeinen kylvöpäivä on 30.6.

"Nyt tarvitaan malttia. Märkään maahan ei kannata väkisin kylvää." Näin sanoo ProAgrian johtava asiantuntija Sari Peltonen.

Eteläisessä Suomessa kylvöt alkavat olla myöhässä normaalista. Runsaiden sateiden jäljiltä pellot olisivat tarvinneet useamman poutapäivän kuivuakseen, mutta kohta on saatu taas uutta sadetta niskaan.

Pohjoisemmassa Suomessa ollaan vielä normaaliaikataulussa, Pelotonen muistuttaa.

Monella tilalla on jo otettu käyttöön varasuunnitelma. Vehnää ollaan vaihtamassa ohraan ja myöhäisiä lajikkeita aikaisempiin.

"Oma kysymyksensä toki on se, miten siementä on saatavissa."

Moni on myös ottamassa kevätrypsin mukaan kylvösuunnitelmiin. "Sille kesäkuun alku on normaalistikin hyvä kylvöaika."

Myös esimerkiksi tattari ja kumina ovat vaihtoehtoja. "Niiden suhteen vaaditaan markkinaselvitystä: onko vielä mahdollista saada viljelysopimus."

Peltonen muistuttaa, että viljoillakin on vielä mahdollisuuksia.

"Nyt näyttää siltä, että sää alkaisi poutaantua."

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla voidaan vielä hyvin kylvää aikaisia kevätviljoja, Peltonen sanoo. "Kokemus kertoo, että ne ehtivät valmistua."

Kun kosteutta ja lämpöä riittää, siemen itää nopeasti ja ehtii kiriä aikatauluaan kiinni.

Siemenmäärää on myöhäisissä kylvöissä hyvä lisätä. Kun kehitys on nopeaa, pensominen voi jäädä vähemmälle.

Myös ravinnepuutoksia on hyvä tarkkailla tavallista huolellisemmin. Esimerkiksi typpi, rikki ja boori huuhtoutuvat maasta herkästi.

Jos kylvöt venyvät kovin pitkälle, voi olla järkevää jopa luopua satokasvisuunnitelmista ja kääntää katse syyskasvien puoleen, Peltonen sanoo.

Pellon voi alkukesäksi kylvää viherlannoitusnurmelle.

"Voi tuntua oudolta, että kasvusto perustetaan kesäkuussa ja lopetetaan heinäkuussa. Mutta se voi olla järkevää, jos lohko sopii ominaisuuksiensa puolesta syyskasveille."

Syysöljykasveista on Peltosen mukaan saatu parin viime vuoden aikana ilahduttavan hyviä kokemuksia. "Nytkin ne näyttävät todella hyviltä."

Muutenkin syyskylvöisiä kasveja kannattaa harkita.

"Kevätkylvöisten kanssa on lisääntyvässä määrin vaikeuksia. Syyskasvi pärjää, oli kevät kuiva tai märkä."

Peltonen heittää esiin vielä yhden vaihtoehdon: perusparannusvuoden.

"Jos lohkolla on vesitalous- ja kasvukunto-ongelmia, voisi valita reilusti useamman vuoden nurmivaihtoehdon ja tehdä peruskunnostustoimia."

Peltosen mukaan moni mieltää, että viimeinen tukihakupäivä, 15.6., olisi myös viimeinen kylvöpäivä.

Todellisuudessa viimeinen kylvöpäivä on 30.6. Lisäksi hallinto on tiedottanut, että märkyyden takia voi kylvää vielä myöhemmin, kunhan perusteet on hyvin dokumentoitu.

"Kannattaa hyödyntää asiantuntijapalveluita, niin että saadaan ongittua esille tukijärjestelmänkin kannalta parhaat ratkaisut."