Mikko Käkelästä Elintarviketeollisuusliiton uusi toimitusjohtaja

Nina Kaverinen

Elintarviketeollisuusliiton uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Mikko Käkelä.

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Mikko Käkelä. Hän aloittaa tehtävässään 1.6. Viimeksi hän on työskennellyt kansainvälisen ruokapalveluyritys Compass Groupin Suomen toimitusjohtajana.

Elintarvikeala on parhaillaan suuren mielenkiinnon kohteena. Alalla tapahtuu paljon, kun ruuantuotannolle rakennetaan tulevaisuutta uusilla innovaatioilla ja teknologioilla, joita yritykset vievät eteenpäin. Liiton mukaan uudistuville yrityksille avautuu isoja mahdollisuuksia kasvuun myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa elintarviketeollisuus on huomattava työllistäjä ja sillä on toimintaa kaikkialla maassamme.

"Mikko Käkelällä on vahva liiketoiminta- ja myyntitausta. Hän tuntee elintarvikeketjun ja ymmärtää jäsenyritysten tarpeet. Mikko tuo Elintarviketeollisuusliittoon näkemyksellisyyttä ja vahvaa johtamisosaamista", Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja ja Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo.

ETL kertoo tiedotteessaan, että Käkelä perehtyy kesän aikana tehtäväkenttäänsä. Liitto kertoi jo tammikuussa, että sen edellinen toimitusjohtaja Pia Pohja jättää tehtävänsä Elintarviketeollisuusliitossa, ja liiton hallitus käynnisti tuolloin uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

"Ala on erittäin tärkeä ja merkittävä, koska se koskettaa jokaista suomalaista. Elintarviketeollisuus näkyy joka päivä ihmisten elämässä, työllistää merkittävästi suomalaisia ja on myös erittäin kiinnostava kasvuala. Odotan, että yhdessä voimme rakentaa hienoja kasvutarinoita ja erinomaisen tulevaisuuden", sanoo Mikko Käkelä