Tori.fin yllätyshitit lyövät ällikällä: Nyt kysytään traktoreita ja peräkärryjä – maatalouskoneita selattiin 55 000 kertaa päivässä

Kuva: Markku Pulkkinen / Kuvitus: Juho Leskinen

Traktorikauppa on kiinnostanut ihmisiä toden teolla tänä keväänä myös Tori.fi-sivustolla. Arkistokuva.

Traktori, peräkärryt ja isot maatalouskoneet ovat olleet yllätyshitti Tori Autot -palvelussa tänä keväänä. Tori.fi kertoo, että maatalouskoneita selailtiin kevätkuukausina keskimäärin 55 000 kertaa joka päivä. Lukema on poikkeuksellisen suuri, 25 prosenttia suurempi kuin samana aikana viime vuonna.

Etenkin traktorit ovat herättäneet suurta huomiota. Traktoria etsittiin kevään aikana noin 50 prosenttia useammin kuin viime vuoden keväällä", Tori.fi kertoo tiedotteessaan.

"Suurin piikki oli heti tammikuussa, jolloin traktoria haettiin noin 150 000 kertaa. Keskimäärin yli 4800 kertaa per vuorokausi. Se on paljon, kun traktori on kuitenkin varsinaisesti massatrendi vain painonsa puolesta", sanoo Tori.fi vertaiskauppatuntija Laura Kuusela.

Vertaiskauppa-alustan mukaan traktori-aiheiset haut muodostavat tällä hetkellä miltei kolmanneksen koko Tori Autot -palvelun hakumäärästä. Tori Autot on Torin autokauppa. Autokaupassa vieraili toukokuussa 960 000 yksittäistä kävijää. Tällä hetkellä myytävänä on noin 65 000 menopeliä.

Tori.fin mukaan isojen koneiden, kuten lumilinkojen, ajoleikkurien ja erilaisten peräkärryjen, yhtäkkinen suosio ei johtune koko kansan maatalousinnostuksesta, vaan taustalla on globaaleilla markkinoilla alkuvuoden aikana ilmennyt niukkuus maatalouskojeista. Koronapandemian hillitsemiseksi asetetut rajoitukset sulkivat viime vuonna tehtaita ympäri maailman, minkä vuoksi tuotanto ei ole vastannut menekkiä.

"Yllättävän ilmiön syyt ovat moninaiset. Koronarajoitusten sulkemat tehtaat ja siitä seurannut niukkuus on niistä suurin yksittäinen. Lisäksi Suomessa talvi oli hyvin luminen, mikä nosti muun muassa traktorien ja lumilinkojen menekkiä", Kuusela sanoo.

Asumisessa on vallinnut jo vuoden voimakas halu omaan pihaan ja poispäin keskustoista, mikä lisää kiinnostusta pihakoneisiin, kuten ajoleikkureihin sekä puutarhajyrsimiin.

Myös peräkärryt ovat eri muodoissaan olleet Torin tämän kevään käytetyn tavaran kaupan hitti. Hakusanat peräkärry, kuomukärry, peräkärryt, perävaunu ja peräkärri ovat yhteensä yksi käytetyimmistä tänä keväänä maatalouskoneiden ja apuvälineiden -aihepiirissä.