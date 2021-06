Sadan millin sadekertymä aiheutti jännitystä, mutta nyt kylvöt ovat loppusuoralla Vitikon tilalla Pohjois-Pohjanmaalla – "Ei mittään hättää"

Kai Tirkkonen

Kalle Vähäsöyrinki kylvää kauraa kuusi metriä leveällä kylvökoneella. Samalla maahan pannaan NPK-lannoitetta.

Puhdaskauraa Vitikon tilalla Limingan Tupoksessa viljelevä Kalle Vähäsöyrinki voi pian huokaista helpotuksesta, sillä kylvöt ovat loppusuoralla.

Torstaina pelloista oli vielä kylvämättä noin viidennes, johon Vähäsöyrinki arvioi kuluvan pari päivää.

Hän aloitti kylvöt toukokuun puolivälissä, mutta ne keskeytyivät jatkuvien sateiden takia, kun noin kolmannes maista oli kylvetty.

"Parin viikon aikana tuli sata millimetriä vettä. Se on näille maille iso määrä", Vähäsöyrinki toteaa.

Lähellä merenrantaa maat ovat raskaita, eivätkä kuivu ihan helposti. Viljelijän mukaan juuri ennen sateita kylvetyistä kasvustoista osa on heikon näköistä.

"Vastakylvetylle alalle isot sademäärät ovat haitallisia, jos vilja ei ole vielä orastunut."

Hän pohtii, pitäisikö näitä aloja kylvää vielä uudelleen.

Lisähaastetta kylvöihin tuo se, että Tupoksessa on monenlaista maata. Samalla pellolla voi olla kolmeakin eri maalajia. Sen vuoksi optimaalista kylvöaikaa voi olla hankala löytää.

"Parina aikaisempana keväänä kylvön jälkeen on voinut olla kuukausi, ettei sada ollenkaan. Sen vuoksi on hyvä aloittaa aikaisin, jotta maassa on vielä kosteutta", Vähäsöyrinki toteaa.

Nyt luvassa on lämmintä säätä, eikä kosteudesta ole pulaa, joten vilja orastuu nopeasti. Viljelijän mukaan kylvöt ovat normaalissa aikataulussa.

"Eskonakin vielä ennättää", kuuluu sanonta Pohjois-Pohjanmaalla. Eskon-päivää vietetään 12. kesäkuuta.

"Tässä ei ole mittään hättää."

Peltotöissä apuna Vähäsöyringillä on naapurin isäntä sekä omat pojat.

"Joskus on tehty niin, että ensin kynnetään kaikki pellot, sitten karhitaan ja sitten kylvetään. Tänä vuonna yksi kyntää, yksi karhii ja yksi kylvää."

Sato-odotukset ovat korkealla, kuten aina alkukesästä, mutta satonäkymiä on silti turha ennustaa.

"Tässä on vielä niin monta muuttujaa ennen syksyä."

Vähäsöyringin viljelemä kaura päätyy Kinnusen Myllylle Utajärvelle, jossa pari vuotta sitten rakennettiin pelkästään puhdaskauraa käsittelevä mylly.

Kaurasta tekee puhtaan se, ettei mukana ole muiden viljojen jyviä. Silloin sitä voi myydä gluteenittomana.

Kinnusen Myllyn viljakilossa saa olla enintään viisi vieraan viljan jyvää, mieluiten ei yhtään. Käytännössä se tarkoittaa, että viljelijä kävelee kasvustot läpi ja kerää mahdolliset ohrat ja vehnät pois.

"Ohra on tähkällä ennen kuin kaura on röyhyllä, joten tähkät on helppo huomata", Vähäsöyrinki selittää.

"Pieni homma se ei ole, mutta sille saa palkan, jos kaura hyväksytään puhdaskauraksi."

Kai Tirkkonen

Kylvöjen lomassa ehti juoda kahvit pellon reunassa.