Suomalainen osuuskuntatoiminta sai kansainvälistä huomiota: "Ei ole itsestään selvää, että osuustoiminnan tila on näin hyvä"

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton puheenjohtajan mukaan ei ole itsestään selvää, että osuuskuntien tilanne on Suomessa näin hyvä.

Else Kyhala

Euroopan ja Afrikan Unionit tekevät yhteistyötä osuustoiminnan kehittämiseksi.

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton puheenjohtaja ylistää suomalaista osuustoimintaa.

"On ollut erityisen hienoa seurata läheltä suomalaisen osuustoiminnan poikkeuksellista kehittymistä", sanoo Kansainvälisen Osuustoimintaliitto ICA:n puheenjohtaja Ariel E. Guarco.

Guarco puhui viikko sitten webinaarissa, jonka järjestivät taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry, Espoon seudun koulutusyhtymä Omnia ja Pellervon taloustutkimus PTT ry.

Guarcon mukaan ei ole itsestään selvää, että osuuskuntien tilanne on Suomessa näin hyvä. Töitä on tehty paljon. Guarcon mukaan osuuskuntatoiminta riippuu vahvasta halukkuudesta tehdä yhteistyötä. Yksilön merkitys osuuskuntatoiminnassa on erityisen tärkeää.

Osuuskuntien kehittymistä vaikeuttaa se, että yhteisöillä ei ole poliittista tai taloudellista selkänojaa.

Osuuskuntien toiminnassa on keskeistä, että toiminnasta saadaan pysyvää. Pysyvä toiminta edesauttaa sosiaalisia muutoksia ja parantaa elämänlaatua.

Euroopan komission vuonna 2016 käynnistämä osuuskuntien kehitysohjelma on tärkeä väline osuuskuntatoiminnan vahvistamiseksi. Jutta Urpilainen kertoo, että Euroopan komissio tukee hanketta.

Urpilainen korostaa, että Euroopan ja Afrikan Unionien välinen yhteistyö alkaa yksittäisistä ihmisistä. Seuraavassa huippukokouksessa pyritään sopimaan yhteistyön painopisteistä.