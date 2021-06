Metsämarjojen ja sienten varastointituki on haettavissa vuodelle 2021 – hakemus jätettävä heinäkuun loppuun mennessä

Tukiehdoista saa neuvontaa Lapin ely-keskuksesta, joka vastaa valtakunnallisesti tuen myöntämisestä. Tuki on tavoitteena maksaa lokakuun 2021 puolivälissä.

Pekka Fali

Lakasta varastointitukea maksetaan 34 senttiä kilogrammaa kohden.

Metsämarjojen- ja sienten varastointituki on haettavissa kuluvalle vuodelle. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Varastointitukihakemus on jätettävä viimeistään 30.7.2021 Lapin ely-keskukseen (osoite: Lapin ely-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi, sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi). Lomakkeen voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta.

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella, eli pohjoisen tuen alueella. Varastossa on oltava 30.6.2021 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2021 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saamisen ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Tuen valvonnan suorittaa paikallinen ely-keskus. Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg.