Varhaisvihannesten vuosi vaikuttaa lupaavalta – Kalannissa etenkin perunasta tulossa viime vuotta parempi sato

Nopeasti vaihtelevat sääolot aiheuttavat epävarmuutta, mutta Vihannes-Laitila on varautunut mahdolliseen kuivuuteen.

Saara Lavi

Varhaiskaalit valmistuvat Tuoreverkko Oy:n sopimustilalla Sulkavalla.

"Varhaisvihanneskauden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät", kertoo kuopiolaisen Tuoreverkko Oy:n toimitusjohtaja Marjut Lyytinen. Istutukset saatiin huhtikuussa alkuun tavallista aikaisemmin, mutta toukokuiset sateet ja kylmyys hidastivat kasvua koko Suomessa.

Varhaiskaalien sadonkorjuu saatiin Tuoreverkon sopimustiloilla alkuun ensimmäiseksi Joroisilla ja Sulkavalla. Keräkaalin rinnalla valmistuu kiinankaalisato.

Sisämaan jälkeen sadonkorjuu päästään aloittamaan Paimiossa ja Salon Perniössä. Vaasan alueella ensimmäisiä satoja päästään korjaamaan näillä näkymin juhannuksen tienoilla.

"Varhaisvihannesten hinnat ovat yleensä hyvät, ja tämä vuosi näyttää normaalilta. Viljelijät ovat luottavaisia, sillä olosuhteet esimerkiksi koronan osalta ovat paremmat kuin viime vuonna", Lyytinen kertoo.

Kalantilaisen Vihannes-Laitila Oy:n toimitusjohtaja Jari Paavola kertoo, että varhaisperunan nostot on jo aloitettu Vakka-Suomessa. Valmistujaisjuhlaperunat saatiin ajoissa markkinoille, mutta määrät ovat vielä maltillisia.

Odotukset vihanneskauteen ovat hyvät. Etenkin perunasta on tulossa viime vuotta parempi sato.

Porkkanoiden kylvöt viivästyivät toukokuussa kylmyyden vuoksi, mutta kylmyyttä seurannut lämmin sää on edesauttanut kasvua. Kasvu on tähän mennessä edennyt normaalissa aikataulussa. Nopeasti vaihtelevat sääolot aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta, mutta mahdolliseen kuivuuteen on varauduttu.

"Sään ääri-ilmiöitä on nykyään entistä enemmän, ja sään ennustettavuus on huonontunut", Paavola kertoo.