Tässäkö Suomen monipuolisin viljelyalue? Kieräkujalla kokeillaan rohkeasti uutta – "Kilpailuvaltti se varmaan on että ei ole kaikilla samaa"

Viljojen ja nurmen ohella hernettä, porkkanaa ja sokerijuurikasta – lyhyehkön tienpätkän varrella on kirjava kattaus eri viljelykasveja.

Johannes Tervo

Ville Huhtala viljelee maata ja pitää lihakarjatilaa Kauhavan Kieräkujalla. Ville tutkimassa syysvehnäänsä.

"Ihan hyvän näkööstä", toteaa kauhavalainen Ville Huhtala syysvehnäpeltonsa äärellä. Hänen mukaansa syysviljat tempautuivat hyvään kasvuun, sillä viime lokakuu oli lämmin.

Ville Huhtalan tila sijaitsee Kieräkujan varrella Kauhavalla. Maaseudun Tulevaisuuden toimitukseen yhteyttä ottanut Marko Huhtala arvelee tämän noin kahden kilometrin mittaisen Kieräkujan olevan Suomen monipuolisimmin viljeltyjä tienpätkiä.

Markon ja Villen lisäksi kujan varrella viljelee muitakin.

Villellä kasvaa sokerijuurikasta, ohraa, säiliörehua ja nurmea kujan varrella. Aiempina vuosina Villellä on ollut tien varrella myös maissia, viimeksi kaksi vuotta sitten. Maissin viljelyssä kiehtoi iso sato, vaikka se onkin hänen mukaansa hieman hintavampi viljeltävä nurmeen verrattuna.

Markon pelloilla on tänä vuonna ruista, hernettä ja ohraa, joista hänen pääviljelykasvinsa ovat ohra ja kaura. "Myös rypsiä on ollut silloin tällöin", Marko täydentää.

Kieräkujan varrella on tavattu joskus myös kuminaa ja lisäksi yhdellä tilalla on porkkanaa.

Marko näkee Kieräkujan monipuolisuuden erityisesti kilpailuvalttina. "On karjatilasta vihannesviljelijään, ei ole kaikilla samaa."

Mielenkiinto ajaa viljelijöitä kokeilemaan eri kasvien viljelyä. Uusien kasvilajikkeiden kokeilu saattaa kujan varrella tarttua viljelijästä toiseen. Kujalla vaihdetaan peltoja siemenperunantuottajien ja viljanviljelijöiden kesken.

Jonkinlaista yhteishenkeä kujan viljelijöiden kesken on siis havaittavissa. Kun osa on lopettanut tilansa, maat on ostanut jo kujalla valmiiksi viljelevät tilat.

Ville päättää viljelyvalinnat seuraavalle vuodelle yleensä syksyisin "kyllä nyt on taas muutamaksi vuodeksi selvillä suurin piirtein mitä laitetaan".

Markon mukaan myös itsellä olevat koneet vaikuttavat viljelyvalintoihin. Eläinrehuksi Seinäjoelle tai Koskenkorvalle menevä herne on hänen tuorein tulokas ja kannattavin. Sitä on hänellä nyt toista vuotta. "Vähän jotakin uutta pitää aina keksiä."

Karjatilallisena Villen mukaan hänen omalla kohdallaan kannattavin kasvi on säiliörehu. Kalustokin sitä varten on. Sen jälkeen hän nimeää sokerijuurikkaan, joka toimitetaan Säkylään.

Johannes Tervo

Ville Huhtalan viljelemä sokerijuurikas on vielä kasvukauden alussa pikkuinen.

Haasteiltakaan monipuoliset ja kokeilunhaluiset viljelijät eivät ole välttyneet.

Villelle esimerkiksi hanhet ovat aiheuttaneet omat haasteensa. Tänä keväänä niitä oli enemmän kuin aiemmin ja ne söivät syysvehnää, joka on nyt harvempaa niiden syömältä alalta.

Myös viime vuosi oli sokerijuurikkaan kanssa Villelle haastava, vaikka lopulta sekin päättyi ihan hyvin. Tänä vuonna sen kasvun alkuvaihe taas vaikuttaa paremmalta kuin viime vuonna.

Vaikka joku on Villen omien sanojen mukaan mennyt ”pommihin”, niin silti uudella innolla on lähdetty koittamaan uudelleen ja on siinä onnistuttukin.

Heta-Linnea Kovanen

Öljykasvien viljely on välillä vierähtänyt Villen mielessä, mutta kuivaajan puuttuminen on verottanut innostusta niitä kohtaan.

Tärkkelysperuna on toinen, mitä Ville on miettinyt. "Sitä meillä olikin aikoinaan jonkin aikaa."

Perunanviljelyä hankaloitti kuitenkin päällekkäisyydet työsesonkien kanssa, sillä säiliörehunteon aika osui samalle kohtaa ruttoruiskutusten kanssa.

Marko puolestaan olisi kiinnostunut puutarhakasvien kokeilusta pellolta pöytään -periaatteella.

Härkäpapua kujalta ei vielä löydy. Ehkä siinä olisi alueen viljelijöiden seuraava aluevaltaus.

Johannes Tervo

Marko Huhtalan ohra orastaa Kieräkujalla.