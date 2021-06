Syyskylvöisten kasvien kauppa on jo alkanut – siemenet tilattava ajoissa, jotta halutun lajikkeen saa varmasti

Hankala kevät on venyttänyt kylvötöitä ja uusintakylvöjäkin on jouduttu tekemään. Se on heijastunut myös siemenkauppaan.

Markku Vuorikari

Erityisesti rypsin siemenen kysyntä on ollut tänä keväänä edellistä vuotta suurempaa.

Rypsin siemenen kysyntä on ollut tänä keväänä edellisiä vuosia suurempaa ja syyskylvöisten siemenkauppa on jo käynnistynyt, kertovat Suomen suurimmat siemenkaupan toimijat.

"Rypsin siementä on kysytty viime päiviin asti, mutta siemen on loppu. Myös muita siemeniä on kysytty pitkälle venyneiden kylvöjen takia sekä uusintakylvöjä varten", kertoo Antti Ollila Tilasiemen Oy:ltä.

Hän arvelee osan rapsi- ja viljakylvöistä muuttuneen rypsille.

Myös muualta kerrotaan rypsin siemenen menneen kaupaksi vielä kuluvankin kuukauden aikana.

"Osa viljelijöistä on päättänyt kylvää satokasvin sijaan välikasveja tai kesannoida ja varautua siten syyskasvin kylvöön", tarkentaa Tuomas Uusitalo Hankkijalta.

Syyskasvien kauppa on lähtemässä vauhtiin. "Eniten on myyty syysvehnän siementä, ruis tulee hyvänä kakkosena. Positiivista on ollut myös syysöljykasvien myynti jo näin kesäkuussa", Lantmännen Agro Oy:n myyntipäällikkö Heikki Alastalo paljastaa.

Kysyntää on ollut nyt enemmän syyskylvöisille kasveille kuin aiempina vuosina. Niiden kauppa aikaistuu vuosi vuodelta, koska moni tekee suunnitelmia jo varhain.

"Varsinkin hybridirukiin siemenet tietysti halutaan varata ajoissa, jotta haluttu lajike saadaan varmasti. Sama koskee öljykasveja", sanoo Peltosiemen Oy:n toimitusjohtaja Timo Uusi-Rauva.

Myös Alastalo muistuttaa siementen tilaamisesta: "Mitä nopeammin tilaa, sitä varmemmin siemenet saa ajoissa."