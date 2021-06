Jaana Kankaanpää

Aika herkutella!

Varhaisvihannesten ja -perunan satokausi on parhaimmillaan juhannuksen aikoihin, ProAgria muistuttaa kasvutilannekatsauksessaan.

Tarjolla on nyt hyvälaatuisia nippuvihanneksia, perunaa, parsa- ja kukkakaalia, porkkanaa, naurista ja retiisiä ja varhaiskaalia sekä salaattia.

Myös tuorehernettä saadaan juhannukseksi.

Kuivuus ja kuumuus ovat johtaneet siihen, että vihannespeltoja on pitänyt kastella ahkerasti. Kuivuus on myös heikentänyt viimeisimpänä kylvettyjen varastovihannesten taimettumista. Kuumaan peltoon istuttaminen on taimille suuri stressitekijä.

Tuholaisten tarkkailu on tarpeen marja-, omena- ja vihanneskasvustoissa, ProAgria muistuttaa.

Lämpimät säät suosivat lehtikirvoja, mansikka- ja vihannespunkkeja, luteita, kirppoja, rapsikuoriaisia ja kaalikoita.

Porkkanakemppien ja -kärpästen sekä pikkukaalikärpäsen lentohuippu on meneillään.

Hernekääriäisten ja herukkalasisiiven lento on alkanut.

Mahdollisten sadekuurojen mukana saattaa myös kulkeutua tuholaisia, kuten kaalikoita tai sipulinnaattihometta.