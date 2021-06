Tässäkö tulevaisuuden myyntivaltti: Mäntymäen tila ilmoittaa oman tilan munille lasketun hiilijalanjäljen

Tilan suunnitelmissa on siirtyä asiakaskuljetuksissa kokonaan biokaasuauton käyttöön.

Mäntymäen tila

Mäntymäen luomukanojen elämään kuuluu ulkoilu.

"Mäntymäen Luomutila on ensimmäinen suomalainen tila, joka kertoo kananmuniensa hiilijalanjäljen." Näin hyvinkääläinen tila kertoo uutistiedotteessaan.

Isot elintarvikeyhtiöt ovat laskeneet tuotteidensa ympäristövaikutuksia jo pitkään. Esimerkiksi HKScan ilmoitti toukokuussa laskeneensa ensimmäisenä maailmassa broilerin ympäristöjalanjäljen, Arla taas helmikuussa laskeneensa kaikkien maidontuottajiensa hiilijalanjäljen.

Nurmolaisen Petri Yli-Soinin Alatalon tila oli ensimmäinen atrialainen perhetila, jonka broilerituotteiden pakkauksiin tuli hiilijalanjälkimerkintä.

Kananmunienkin hiilijalanjälki on selvillä, kun Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi perjantaina suomalaisen kananmunantuotannon keskiarvon: 1,58 hiilidioksidiekvivalenttikiloa munakiloa kohti. Luomumunien keskiarvo on Luken mukaan 2,14 hiilidioksidiekvivalenttikiloa munakiloa kohti.

Hyvinkääläinen Mäntymäen tila halusi selvittää oman tilansa lukemat. Laskennan teki Envitecpolis Oy.

Pakatun kananmunan lukema, 1,53, on lähes kolmanneksen parempi kuin suomalaisen luomukananmunantuotannon keskiarvo.

"Oli hienoa huomata, että tilan toiminnassa tekemämme valinnat näkyvät myös hiilijalanjäljessä", Virva Latostenmaa kertoo. Hän ja puoliso Samuli Latostenmaa ovat viides sukupolvi Mäntymäen sukutilalla.

Tila on osa Palopuron agroekologista symbioosia, jossa tilojen välillä on kiinteää yhteistyötä.

Mäntymäen tilan käyttämä viljarehu viljellään tilan omilla pelloilla naapurissa olevan Knehtilän luomutilan voimin. Kananlanta toimitetaan vieressä olevalle biokaasulaitokselle, josta pellot saavat lannoitetta ja auto asiakaskuljetuksiin polttoainetta.

"Kun verkosto toimii näin hyvin, on sillä merkitystä myös kananmunan hiilijalanjälkeen", kertoo Virva Latostenmaa tyytyväisenä.

Mäntymäen tilalla on käytössä päästötön sähkö. Lämmitys hoituu maalämmöllä.

Kananmunia toimitetaan lähiseudulle, enintään 60 kilometrin päähän tilalta, ja osa niistä myydään suoraan tilalta. Iso osa munien kuljetuksista asiakkaille toteutetaan biokaasuautolla.

"Vaikka hiilijalanjälki tuotteillamme on matala, ei työ sen pienentämiseksi lopu. Suunnitelmissamme on siirtyä asiakaskuljetuksissa kokonaan biokaasuauton käyttöön ja lisäksi etsimme ratkaisuja rehujen päästöjen pienentämiseen, sillä niiden merkitys kananmuniemme hiilijalanjäljelle on suurin", Virva Latostenmaa kertoo.