Tarkista nämä asiat ennen kuin hankit kesälampaita tai -kanoja

Lari Lievonen

Kesäkanojen ja -lampaiden omistaja on vastuussa eläintensä terveydestä ja hyvinvoinnista koko kauden ajan.

Kesäksi otettujen eläinten pitäjillä on sama vastuu eläimistä kuin muilla eläinten pitäjillä, muistuttavat aluehallintovirastot tiedotteessaan.

Ennen kesäeläinten hankkimista tulee ottaa selvää lampaiden ja kanojen pitoa koskevista vaatimuksista.

Omistajan tulee hankkia tietoa eläinten käyttäytymisestä, hoitamisesta, pitopaikan olosuhteista ja ruokinnasta.

Eläinten pitoon liittyviä vaatimuksia on noudatettava eläinten lukumäärästä tai pitoajasta riippumatta.

Vaatimusten tavoitteena on turvata eläinten hyvinvointi ja varmistaa, etteivät eläimet aiheuta tautivaaraa toisille eläimille tai ihmisille.

Kesälampaille on hyvä järjestää laitumelle säänsuoja ja kuivitetut makuupaikat. Lammas on laumaeläin, joten on suositeltavaa, että kesälampaita on muutama.

Kaikkien kanojen ja lampaiden pitäjien on rekisteröidyttävä kunnan maaseututoimeen.

Omistaja on vastuussa eläintensä terveydestä ja hyvinvoinnista koko kauden ajan.

Muista ainakin nämä hankkiessasi kesäkanoja tai -lampaita:

1. Rekisteröidy kanojen tai lampaiden pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen tai sähköisen asioinnin kautta elokuusta 2021 alkaen.

2. Asemakaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan.

3. Seuraa kanojen ulkona pitoon liittyviä määräyksiä.

4. Noudata lampaiden rekisteröintiin liittyviä määräyksiä.

5. Tutustu kanoja ja lampaita koskeviin eläinsuojelusäädöksiin.

6. Jos tuot kanoja tai lampaita ulkomailta, muista tuontivaatimukset!

7. Huolehdi eläinten terveydestä ja eläintautien vastustamisesta. Kanojen kohdalla huolehdi erityisesti salmonellan torjunnasta.

8. Lääkinnällisen hoidon ja kuolleiden eläinten lukumäärän kirjanpito kuntoon.

9. Tutustu kanojen ja lampaiden teurastus- ja lopetusohjeisiin.

10. Selvitä, miten kuolleen tai lopetetun kanan tai lampaan voi hävittää.