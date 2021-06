Suomalaistilan uusin traktori on tyypillisesti 12-vuotias – koneita huolletaan ja korjataan paljon itse, mutta ammattilaista arvostetaan

Jaana Kankaanpää

Huoltohommat ovat monelle viljelijälle arkipäivää. Tässä on menossa kuivurin huolto.

Suomalaisilla maatiloilla huolletaan ja korjataan koneita paljon itse, kunhan työhön vain on aikaa, osaamista ja kiinnostusta ja tilalla oli tarvittavat huoltotilat ja työkalut.

Asia kävi ilmi Työtehoseuran (TTS) selvityksessä.

TTS kokosi yhteen suomalaisilla maatiloilla käytössä olevien traktoreiden ja ajettavien työkoneiden huolto- ja korjauskäytäntöjä sekä tietoa koneiden hankinnasta, vaihdosta, käyttömääristä ja huoltoyrittäjien palveluista.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla maatiloilla on käytössään vähintään kaksi traktoria ja kolmella neljästä vähintään kolme traktoria. Konekanta on tutkimuksen mukaan melko iäkästä, esimerkiksi tilojen uusimman traktorin mediaani-ikä on 12 vuotta.

Kyselyn vastaajista yli 70 prosenttia ilmoitti huoltavansa ei-takuunalaiset traktorit omatoimisesti.

Omatoimisuuteen kannustavat kustannussäästöt, huoltopalveluiden huono saatavuus tai se, että tilalla on vanhahkoja koneita, joiden korjaaminen itse on uusia helpompaa.

Toisaalta huoltoyrittäjien palveluita arvostetaan.

Isommat määräaikaishuollot ja korjaukset, kuten esimerkiksi moottoriremontit ja rengastyöt, teetetään yleensä huoltoyrittäjällä. Näin tekee 80 prosenttia vastaajista.

Huoltoyrittäjän puoleen käännytään etenkin silloin, kun koneet halutaan saada kerralla kuntoon huolettomasti ja vaivattomasti tai jos tilan koneet olivat takuunalaisia.

Diagnostiikkaohjelmien puute estää omatoimisia korjauksia uudemmissa traktoreissa.

Huoltoyrittäjien palveluihin ollaan tyytyväisiä ja palveluita on saatavilla hyvin ympäri Suomen.

Traktorit ja ajettavat työkoneet ovat suomalaisilla maatiloilla ensisijaisesti omassa omistuksessa.

Yleisin yhteisomisteinen kone on leikkuupuimuri.

Koneiden vuokraus maatilan töihin on Suomessa vielä harvinaista. Vain 3,5 prosenttia vastaajista ilmoittaa vuokraavansa työkonetta, lähinnä traktoria.

Tutkimus toteutettiin vuonna 2020 kyselytutkimuksena, jota täydennettiin viljelijähaastatteluilla. Viljelijöiden lisäksi haastateltiin maatalouskoneiden huoltoyrittäjiä.

Linkki tutkimukseen