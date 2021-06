Luonnonlaidunlehmä on varsinainen kukkaniittyjen kylväjä – voi levittää 96 000 kissankellon siementä kesässä

Carolina Husu

Luonnonhoitajat työssään Sipoonkorven kansallispuistossa.

Luonnonlaitumelta toiselle siirrettävä, koko kesän laiduntava lehmä voi kesän aikana siirtää lannassaan 96 000 kissankellon siementä paikasta toiseen. Lisäksi siemeniä siirtyy sen karvapeitteessä ja sorkissa.

Näin todettiin tutkimuksessa, joka tehtiin yhteistyössä Tukholman ja Tarton yliopistojen sekä Södertörnin korkeakoulun kesken.

Kissankello on vain yksi kasvilajeista, joita laiduntava karja levittää.

Ruotsalainen luonnonlaidun, jota on laidunnettu sukupolvien ajan, on lajien paratiisi: Yhdellä neliömetrillä voi kasvaa 30–40 eri kasvilajia, jopa vieläkin enemmän. Kasvilajien kirjo luo ympärilleen myös monimuotoisen hyönteiskannan.

Kasvilajien lukumäärän lisäksi väliä on myös sillä, miten laaja on yksittäisen lajin geneettinen vaihtelu, tutkijat toteavat. Mitä suurempaa se on, sitä paremmat mahdollisuudet kasvilla on sopeutua muuttuviin oloihin.

Kun siemen "liftaa" lehmän kyytiin ja päätyy uudelle alueelle, se saa geenejään levitetyksi laajemmalle. Tämän tutkijat totesivat kokeissaan: saariston luonnonlaitumilla, joilla karjaa siirrettiin paikasta toiseen, kissankellon geneettinen vaihtelu on selvästi suurempaa kuin muualla.

