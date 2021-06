"Okran peruuntumisen vuoksi monilta yhdistyksiltä ja yrityksiltä jää talkooavustukset saamatta"

Jussi Vierimaa

Oripään Urheilijoiden puheenjohtaja Janne Paju (vas.) ja Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen Oripäässä Okra-frisbeegolfradalla.

"Kunta ei ole suoraan saanut tuloja Okrasta, vaan tulot ovat olleet välillisiä", kertoo Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen.

Okran virallinen järjestäjä Lions Club Oripää jakaa avustuksia oripääläisille yrityksille ja yhdistyksille.

Oripääläiset ovat saaneet jo vuosia terveydenhuollon palvelut maksutta. Lions Club Oripää on lahjoittanut vuosittain tarvikkeita Oripään palvelutalolle. Jokainen Oripäähän syntyvä vauva saa 300 euroa vauvarahaa. Lions Club on ollut mukana tukemassa myös frisbeegolfrataa, joka on nimetty Okra-radaksi.

"Lions Clubin lahjoittamat avustukset ovat olleet investointeja kuntalaisten hyvinvointiin", Tolppanen luonnehtii.

Lions Club Oripään presidentti Jukka-Pekka Koivisto kertoo, että Okran perumisesta huolimatta Lions Club pyrkii antamaan avustuksia oripääläisille.

"Okraan liittymättömät avustukset yritetään pitää samanlaisina kuin aikaisemmin. Okran peruuntumisen vuoksi monilta yhdistyksiltä ja yrityksiltä jää kuitenkin talkooavustukset saamatta. Sen vuoksi yritämme tukea esimerkiksi urheiluharrastuksia järjestämällä muita talkoita", kertoo Koivisto.

Oripään kunta on ollut mukana Okra-maatalousnäyttelyssä jo useita vuosikymmeniä.

"Peruuntuminen tietysti harmittaa oripääläisiä. Kuntalaiset kuitenkin ymmärtävät, että terveys menee kaiken edelle", kertoo Tolppanen.

Oripäästä ja lähialueilta löytyy paljon talkoohenkeä. Oripään kunta järjestää yhdessä yrittäjien ja yhdistysten kanssa tänä kesänä Okran tilalla tapahtuman johon kaikki ovat tervetulleita koronarajoitukset huomioiden.

Villiori-niminen tapahtuma järjestetään 9.-10.7. eli samaan aikaan, jolloin Okra olisi ollut.

Villiori-tapahtuma järjestetään Oripään eri kylissä. Oripään keskustassa tullaan pitämään esimerkiksi pappatuntureiden kiihdytyskisa ja vanhojen autojen näyttely.

