Metsäkärryjä ja äkeitä tekevä Wikar myytiin Myro Equitylle

Ostaja on pietarsaarelaisen Leif Käldmanin sijoitusyhtiö. Kronoksia valmistavan tehtaan toiminnan luvataan jatkuvan ennallaan.

Kronoksen lapiorullaäkeitä ja metsäkärryjä Kruunupyyssä valmistava Wikar on myyty pietarsaarelaiselle Myro Equity -sijoitusyhtiölle. Kauppa ei vaikuta konepajan toimintaan.

Wikarien perheen yli sata vuotta sitten perustama yhtiö on myyty pietarsaarelaiselle sijoitusyhtiölle Myro Equitylle. Koko Wikarin osakekanta siirtyy uudelle omistajalle.Kauppahintaa ei kerrottu.

Ostaja on Leif Käldmanin omistama sijoitusyhtiö. Käldman on Pietarsaaren kovatuloisin henkilö. Hän myi omistamansa levyntyöstökoneita valmistavan yrityksensä runsas vuosi sitten Japaniin.

"Kronos-brändi on kiinnostava ja näen tuotteiden edelleen kehittämisessä suuria mahdollisuuksia", Käldman perustelee kauppaa tiistaina julkaistussa tiedotteessa.

Kauppa on Käldmanin mukaan linjassa Myro Equityn paikalliseen sijoittamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.

Wikarin toimitusjohtaja Mathias Lindholm näkee uudessa omistusrakenteessa isoja mahdollisuuksia.

"Kronos on kasvanut vakaasti viime vuosina ja viennissä kasvua on haettu etenkin Ruotsista. Pidän positiivisena sitä, että yhtiöllä on edelleen paikallinen omistaja."

Wikar on vakavarainen yhtiön, joka omavaraisuus on 71 prosenttia. Liikevaihto kasvoi viime vuonna 10 prosenttia runsaaseen 7 miljoonaan euroon ja liikevoittoa kertyi 0,84 miljoonaa euroa. Työntekijöitä oli 22 vuonna 2019. Tehdas on Pietarsaaren naapurissa Kruunupyyssä.