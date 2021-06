Eläinten juomaveteen lisättävä luonnonmukainen desinfiointiaine tappaa taudinaiheuttajat – ruotsalainen Anolytech laajentaa toimintaansa Suomeen

Kimmo Haimi

Juomavesijärjestelmään liitettävä laite vie noin kahden neliön tilan.

Suolasta ja vedestä syntyy sähköisessä prosessissa luomudesinfiointiainetta, hypokloorihappoa, joka juomaveteen lisättynä tappaa siitä virukset, bakteerit, homeet, itiöt ja sienet. Samaa ainetta voidaan käyttää esimerkiksi lehmän sorkkien ja utareiden tai maaperän desinfiointiin, kertoo myyntipäällikkö Harri Viemerö Anolytechilta. Ruotsalainen yritys on valmistanut 16 vuotta puhdistuslaitteita maatalouteen sekä liha- ja kalateollisuuteen.

Käytännössä hapon annostelusta huolehtii laite, joka liitetään juomavesijärjestelmään. Se lisää keskimäärin 0,5 prosenttia happoa veden sekaan, Viemerö kertoo. Laitteen ansiosta veden puhdistus on koko ajan käytössä.

"Lääkekulut ja eläinten kuolemat pienenevät tai poistuvat, eläinten terveys ja siten tilan tuottavuus paranevat", Viemerö luettelee laitteen etuja.

Aineella voidaan desinfioida myös maaperä esimerkiksi alueelta, jossa kanat oleilevat ja näin eliminoida taudinaiheuttajia.

Hypokloorihappoa sisältävän veden PH-arvo täytyy olla koko ajan 6,5. Viemerön mukaan Ruotsissa se on kuitenkin laitteen avulla onnistunut. Hän vakuuttaa tämän olevan jatkuva vakuutus sille, että eläimet eivät sairastu juomaveden vuoksi ja pystytään toimittamaan mahdollisimman hyvälaatuista elintarviketta kuluttajille.

Anolytechin laitteita on käytössä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Espanjassa, Saksassa. Nyt ensimmäinen tilaus on tullut Suomesta.

Ruotsissa on Viemerön mukaan toistatuhatta tilaa, joilla hypokloorilaitteisto on käytössä. Ruotsissa sitä on hyödynnetty muun muassa utareiden ja sorkkien desinfioinnissa.

Laitteen voi hankkia tilalle leasing-vuokrasopimuksella.

Laite ja sen hyödyntämä luonnonmukainen desinfiointiaine ovat EU-tasolla hyväksyttyjä, Viemerö sanoo. Niillä on EU:n vihreä lippu -merkintä ja useita EN-standardeja.