Janika Koljonen tiesi jo lapsena, että lypsykarja on hänen juttunsa: "Alustavasti olemme suunnitelleet yhtymän perustamista isäni kanssa"

Pentti Vänskä

Janika Koljonen halusi aikoinaan hevosen, mutta ei koskaan saanut sellaista. Hevoshaave jäi, kun lehmä osoittautui sopivaksi ratsuksi.

Janika Koljonen on tiennyt pienestä pitäen, että haluaa opiskelemaan maataloutta. Yksi virstanpylväs 18-vuotiaalla Koljosella täyttyi tänä keväänä, kun hän valmistui Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta Tarvaalasta maaseutuyrittäjäksi. Opiskelupaikkaa hakiessa Koljosen alavalinta oli selvä.

"Olen ollut lapsena paljon mummolassa lypsykarjatilalla hoidossa ja tykkäsin lehmistä. Tiesin jo silloin, että tämä on se minun juttuni", Koljonen luonnehtii.

Nyt totisessa mietinnässä on oman kotitilan jatkaminen ja kehittäminen Viitasaarella.

"Alustavasti olemme suunnitelleet yhtymän perustamista isäni kanssa."

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Koljonen haluaa kuitenkin kerryttää työkokemusta. Siinä auttavat erinomaisesti kaksi robottilypsykarjatilaa, joilla hän työskentelee vuoroviikoin.

"Olen kiitollinen, että saan työskennellä näillä tiloilla. Erityisesti toisen tilan työntekijä on opettanut minulle paljon", nuori nainen kiittelee.

Molemmilla tiloilla Koljonen työskentelee pääasiassa karjan parissa, mutta pääsee tekemään monipuolisesti myös muita töitä.

Osaamista nuorelle on kertynyt niin Tarvaalasta koulun penkiltä kuin työharjoitteluistakin.

Koulussa mieleenpainuvinta oli Koljosen mukaan kesäjakso, jolla pääsi tekemään kaikkia maatilan töitä navetalta pellolle.

Haastavinta olivat konepuolen opinnot, koska hänellä oli vain vähän kokemusta koneista ennen koulun alkamista. Koneiden korjaus ja huolto kuitenkin veivät naisen mennessään. Harjoittelukin tuli suoritettua SRH Service Oy:llä.

Koljonen kehuu harjoittelupaikkaansa vuolaasti:

"Pääsin tekemään yrityksessä kaikkia huolto- ja korjaustöitä. Rauhallisimpina aikoina pääsin myös asentamaan omaan autooni lisävaloja ja tekemään metallitöitä, joista tykkään erityisesti. En olisi uskonut oppivani kuuden viikon aikana niin valtavasti asioita."

Harjoittelu osoittautui hyödylliseksi myös uudessa työpaikassa. Siellä ei tarvinnut käyttää aikaa traktorien opetteluun, koska erilaiset traktorit olivat tulleet perusteellisesti tutuiksi jo huoltotöitä tehdessä.

Koljonen alkoi koulun ohessa työskennellä oppisopimuksella toisella tiloista, johon jäi palkalliseksi myös koulun jälkeen. Oppisopimuspaikan hakemisessa Koljonen osoitti erityistä aktiivisuutta.

"Katsoin jo, kun navetta oli rakenteilla, että tuonne haluan töihin."

Kun Koljonen sitten sai kuulla, että tilalle tarvitaan apukäsiä, ei hän epäillyt tarttua puhelimeen.

"Sitten vain sopimukset koulun kanssa kuntoon, ja oppisopimuspaikka oli taskussa."

Koljonen on miettinyt myös jatko-opintoja. Heti ammattikoulun jälkeen ne eivät kuitenkaan tuntuneet ajankohtaisilta, sillä kevään loppurutistus kouluun ja työnteko siinä ohella ottivat veronsa.

"Haluan elää tämän hetken rauhassa. Vaikka olen varmasti minulle oikealla alalla ja kaikki siihen liittyvä kiinnostaa, haluan, että jatko-opinnoissa on sataprosenttinen motivaatio ja oikea hetki", Koljonen tuumii.

Pentti Vänskä

Janika Koljonen on ollut 12-vuotias, kun nyt 6-vuotias kuvassa esiintyvä Miss-Madelein eli Missi on syntynyt. "Tämä aika, jonka olen viettänyt lehmien kanssa, on auttanut minua ihan työelämässäkin. Osaan lukea ja tulkita lehmää, mikä helpottaa niiden käsittelyä", Koljonen kertoo.