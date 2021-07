Ollikkala-messuilla kukoistaa yhteistyö, josta hyötyvät sekä oppilaitos että alueen elinkeinoelämä: "Koulutuksemme ovat täynnä opiskelijoita"

Kannuksen Ollikkala-messuilla on kolme tavoitetta, näyttelypäällikkö Rauno Somero sanoo. ”Oppilaitoksen tukeminen, maaseutuelinkeinojen edistäminen ja kotimaisen ruuan aseman vahvistaminen.”

Esko Keski-Vähälä

Ollikkala-messut on maa- ja metsätalousalan ensimmäinen iso tapahtuma puoleentoista vuoteen, messujärjestäjät kertovat. Hanna-Mari Laitala, Marko Kivelä, Rauno Somero, Jussi Korkia-aho, Susanna Varinen, Joni Häkkilä, Tanja Yli-Tokola ja Erkki Kuismin ovat messuja rakentamassa.

Messut järjestetään Kannuksessa Ollikkalan koulutilalla perjantaina 20.8. ja lauantaina 21.8.

Ollikkala on oppilaitos, jota messut tukee. Opinahjon virallinen nimi on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen-toimipaikka.

”Messut on erittäin tärkeä koululle. Messut on meille hyvä kello, joka kuuluu kauas”, Hanna-Mari Laitala määrittelee. Hän on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston luonnonvara-alan toimialapäällikkö.

Tänä vuonna kaikki koulutuksemme ovat täynnä opiskelijoita, Laitala kertoo.

”Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.”

Laitalan mukaan Ollikkala-messuilla on iso merkitys oppilaitoksen suosioon. Messuilla on ollut mahdollisuus nähdä, kuinka monipuolisesta oppilaitoksesta on kyse.

”Vuoden 2019 messuilla kävi satamäärin alueemme koululaisia. Silloin Ollikkalaan tutustuneet seitsemäsluokkalaiset ovat tänä vuonna olleet yhteishaussa. Ihan varmasti oppilaitoksemme tarjonta on muistunut monen mieleen messukäynnin ansiosta.”

Tälläkin kertaa lähialueen koululaiset pääsevät avajaispäivänä ilmaiseksi messualueelle.

Oppilaitoksen ja messujärjestäjän eli Keski-Pohjanmaan maaseutunäyttelyt ry:n yhteistoiminta on saumatonta.

Messut on tiivistänyt koulun yhteyksiä maa- ja metsätalouden elinkeinoelämään, Laitala sanoo.

”Tieto kulkee molemmin puolin. Me voimme kertoa tarjonnastamme työnantajille, ja heiltä saamme täsmätietoa alan yritysten tarpeista. Niin luodaan perusta yhteisille hankkeille”, Laitala kertoo win-win-tilanteen synnyn.

Sekä oppilaitoksen henkilökunta että opiskelijat osallistuvat tiiviisti messujen järjestämiseen. Tapahtumaa edeltävät kaksi viikkoa oppilaitoksen väki rakentaa messuja täysaikaisesti.

Ollikkala-messujen myynti sujuu hyvin.

”Näytteilleasettajia tulee vähintään sama määrä kuin vuonna 2019. Silloin osastoja oli yli 140”, näyttelypäällikkö Rauno Somero sanoo.

Myyntipäällikkö Erkki Kuismin vahvistaa asian.

”Jo nyt tulonsa on varmistanut 120 näytteilleasettajaa”, hän kertoo tilanteen juhannuksen jälkeisen viikon puolenvälin tietämissä.

Maatalouspuolen kaikki tärkeimmät ja suurimmat toimijat ovat mukana, markkinointipäällikkö Jussi Korkia-aho sanoo.

Metsäosastosta tulee isompi kuin viimeksi, Somero kertoo. Metsäkonepuolenkin kaikki isot ,eli John Deere Forestry, Komatsu ja Ponsse, pystyttävät näyttelyosastonsa Ollikkalaan.

Osastopaikkojen myynti jatkuu täydellä teholla heinäkuun loppuun. Vielä senkin jälkeen näytteilleasettajilla on mahdollisuus päästä mukaan.

Kaikille pyritään löytämään paikka messukentältä, Kuismin lupaa.

Tavoitteena on saada messuille 10 000 kävijää, Somero kertoo.

Messut järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2019. Silloin kävijöitä oli reilusti yli 7 000, vaikka sade lotisi lähes koko ajan.

”Nyt olemme tilanneet paremman sään”, Korkia-aho lupaa.

Ennallaan pidetään messujen ilmapiiri ja perusasiat.

”Elokuun 2019 messuja kiiteltiin leppoisahenkiseksi tapahtumaksi, joka oli kuitenkin ammattilaisnäyttely. Tavoite on tälläkin kertaa rakentaa messut, jonka kävijät kokevat omakseen – meidän näyttelyksi. Ollikkala-messut on näyteikkuna Keski-Pohjanmaan alkutuotantoon”, Somero määrittelee.

Näytteilleasettajia tulee kotimaakuntaa laajemmalta alueelta.

”Kannuksesta noin 200 kilometrin säteeltä”, Kuismin kertoo.

Ollikkalan koulutilan rakennukset ja piha-alueet ovat messujen käytössä. Työnäytösten paikka on messukentän vieressä.

Järjestäjät lupaavat kiinnostavaa koettavaa kaikille messuvieraille.

"Niin ammattilaisille kuin myös maaseudusta kiinnostuneille kaupunkilaisille, aikuisille ja lapsille."

Maa- ja metsätalouden sekä maaseudun ajankohtaisiin asioihin pureudutaan paneelikeskusteluissa. Perjantain 20.8. keskusteluun osallistuu ainakin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

