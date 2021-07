Kestätkö mustaa huumoria ja pannukaupalla kahvia? – sinulle olisi tarjolla töitä lammastilalla Kurikassa

Johannes Tervo

Sanni Kaitamäki suukotti Kaakaopapu -lammasta viime joulukuussa.

Luotettava, energinen ja oma-aloitteinen työkaveri, jolla on ajokortti, oma auto ja joka sietää mustaa huumoria sekä pannukaupalla kahvia. Sellainen työntekijä on hakusessa Kurikan Jurvan Saarijoella.

Tilan emäntä, lampuri Sanni Kaitamäki julkaisi ilmoituksen avoimesta paikasta Facebook -seinällään.

"Me tarvittaisiin vakituinen työntekijä, joka pystyy molemmilla puolilla työskentelemään ja sinkoilemaan meidän alati vaihtuvan päivärytmin mukana", Kaitamäki selittää.

"Tällä hetkellä meillä on yksi vakituinen työntekijä, minä ja mieheni, ja vanha isäntä joka vielä auttelee peltotöissä. Viides tarvittaisiin vielä remmiin mukaan"

Suurin osa työstä on lampaiden hoitamista, kuten ruokintaa, karitsointiapua, karitsan punnitusta ja korvamerkintää. Erityisesti kesäisin iso osa lampaista on laitumilla, ja työnkuvaan kuuluu aitojen korjausta ja vesiastioiden täyttöä.

"Sitten on kerintähässäkkää ja villan lajittelua ja kuivittelua. Kehräämöllä sitten langan kehruuta ja kertomista sekä villan sekoittamista."

Mutta miksi työntekijän pitää kestää pannukaupalla kahvia?

Kaitamäki nauraa lempeästi kertoessaan ilmoituksen taustasta.

"Me aina vitsaillaan siitä, että kun me itse tehdään tämmöistä 14-15 -tuntista työpäivää, niin se vaatii hyvin paljon mustaa huumoria ja kahvia kyllä kuluu ihan reippaasti."

Kahvi luvataankin tarjottavaksi talon puolesta. Sen saa myös juoda itselleen mieluisimmalla tavalla.

"Huumori tulee mustana, mutta kahviin saa kyllä väriä. Saa sitten valita, haluaako maitoa vai kermaa", Kaitamäki sanoo.

Sopivaa työntekijää lammastilalle on ollut Pohjanmaalta hankala löytää, joten Kaitamäki keksi valjastaa Facebookin levittämään ilmoitusta myös laajemmalle.

"Tämä on ensimmäinen kerta kun lähdettiin huutelemaan kauempaa. Ajateltiin, että ihan toiselta puolen Suomeakin voisi löytyä se helmi, jota me etsitään."

Lammastilan lisäksi Kaitamäet vuokraavat asuntoja vanhasta koulusta, joten tarvittaessa työntekijälle löytyy myös asunto läheltä.

Ensimmäinen vakituinen työntekijä tilalle löytyi noin puolitoista vuotta sitten. Silloin Facebookia ei tarvittu, vaan tekijä löytyi puskaradion kautta. Nyt tilanne on kuitenkin toinen.

"Olisi hirveän tärkeää että olisi innokas pitkäaikainen työntekijä. Koulutuksessa kestää se kolmekin kuukautta, että oppii lampaiden rytmin. Kehräämön laitteissa on myös omat kommervenkkinsä", Kaitamäki selittää.

"On tosi harmi jos työntekijä lähtee heti kun hommat alkavat sujua. "

Kaitamäki toivookin persoonallisen ilmoituksen leviävän laajalle. Pelkän huumoriarvon lisäksi ilmoituksessa on kuitenkin myös aito varoituksen sana mustan huumorin kestämisestä.

"Pitää vähän asennoitua siihen, että meillä on hyvin värikäs työyhteisö. Me haluttaisiin sellainen rempseä ja reilu tyyppi tänne. Ihan tosikkona ei kyllä pärjää mukana. Toisaalta kyseessä on melkoinen unelmaduuni, vaikka kyllähän se fyysisesti aika rankkaa työtä on, ja miksei henkisestikin", Kaitamäki kertoo.

Eilen illalla julkaistun ilmoituksen tiimoilta on tullut jo yksi tiedustelu.

