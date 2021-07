Tanskassa myynnissä 13 miljoonan euron tila: 400 hehtaaria peltoa, 27 000 lihasian vuosituotanto, upea päärakennus – 56-vuotias omistaja haluaa aikaa keskittyä muuhun

Lottovoitosta haaveilevalla on taas selattavaa netin myyntisivuilla. Tanskassa ilmestyi juuri myyntiin 13 miljoonan euron hulppea sikatila, jossa on 400 hehtaaria peltoa, hyväkuntoisen näköiset tuotantorakennukset ja varastot sekä 615 neliömetrin upea päärakennus. Jos 400 hehtaaria tuntuu niukalta, ostajalla on mahdollisuus vuokrata sata hehtaaria lisää.

Jyllannin pohjoisosassa sijaitseva Hurup Vestergaard on todennäköisesti kallein Tanskassa tällä hetkellä myynnissä oleva tila, mutta ei tämän vuoden kallein. Huhtikuussa myydystä tilasta pyydettiin 14 miljoonaa euroa. Sillä oli 330 peltohehtaaria, 1 700 emakkoa ja 300 000 broilerin vuosituotanto.

Hurup Vestergaardin omistaja on 56-vuotias Claus Nørgaard, Landbrugsavisen-lehti kertoo. Hän osti tilan 1988.

"Tämä on todella hyvä tila ja olen viihtynyt täällä, Nørgaard toteaa lehdelle. "Luultavasti liikutun hiukan, kun se näiden 33 vuoden jälkeen myydään."

Nørgaard kertoo aina suunnitelleensa, että myy tilan 60-vuotiaana. "En ole vielä ihan sen ikäinen, mutta nyt haluan aikaa muihin asioihin elämässä."

Mies ei kuitenkaan luovu maataloudesta kokonaan. Hänelle jää viljeltäväksi vielä sadan hehtaarin tila toisaalla.

Välitysfirman kuvissa tila näyttää siltä, että omistaja on todella paneutunut sen hoitoon.

Päärakennus on erityisen upea, Evald Borup -yhtiö hehkuttaa sivuillaan. Materiaalit ovat huolella valittuja eivätkä taatusti ole halvimmasta päästä.

Myynti-ilmoitus Evald Borup -yhtiön sivuilla

