Kaksi traktoria varastettiin Orimattilassa – Nyt niitä on pöllitty tänä vuonna jo yli viisikymmentä: Etenkin traktorimönkijät houkuttelevat pitkäkyntisiä

Timo Filpus

Orimattilassa varkaiden saaliiksi päätyi myös polttopuita sekä piensähkökoneita.

Orimattilassa varastettiin kaksi traktoria aamuyöllä kesäkuun 25. päivänä. Kyseessä ovat punainen Valtra N101 471-VBB sekä vihreä John Deere 5820 654-SAF, jossa on NP-liftin etukuormaaja ja palarenkaat.

Varkaat saivat mukaansa myös John Deeren perässä olleen polttopuilla täytetyn peräkärryn. Lisäksi vorot veivät piensähkökoneita.

Kiireelliset havainnot traktoreista voi ilmoittaa hätänumeroon 112. Kiireettömät vihjeet voi kertoa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.

"Traktoreihin kohdistuvia anastusrikoksia on tänä vuonna ollut reilu 50", kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pälvi Suokas.

Erityinen kiinnostus pitkäkyntisillä on ollut traktorimönkijöitä kohtaan, sillä suurin osa anastetuista traktoreista on ollut sellaisia. Maataloustraktoreita on tänä vuonna anastettu alle kymmenen.

Maaseudulla käytössä olevia traktoreita säilytetään usein asuntoon liittyvässä pihapiirissä tai lukitun varaston sisällä, mikä osaltaan selittää niiden pienempää anastusmäärää. Lisäksi käyttäjäpiiri on verkostoitunut, joten varastettujen koneiden myynti Suomessa on hankalaa.

"Ajoneuvo kannattaa lukita aina, kun siitä poistuu, eikä avaimia tule jättää virtalukkoon tai renkaan päälle", Suokas ohjeistaa. Lukitus, avainten säilytys ja hälytysjärjestelmät kannattaa tarkistaa säännöllisesti sekä opetella niiden käyttö.

Ajoneuvoa ei myöskään kannata pysäköidä syrjäiselle ja pimeälle alueelle. Tilassa, jossa traktoria säilytetään, on hyvä olla valvontakamerat ja esimerkiksi liiketunnistimella varustetut valaisimet.

