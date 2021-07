Herne pärjää kuivassa härkäpapua paremmin, sokerijuurikasta kuuma ja kuiva sää ei haittaa

Kuvat: Kimmo Haimi, Joel Rosenberg, Carolina Husu / Kuvitus: Juho Leskinen

Helle ja kuivuus kutistavat viljasatoa. Miten pärjäävät erikoiskasvit?

Rehuherneen kasvustot ovat ihan kohtuullisia, A-Rehun hankintajohtaja Ilkka Ala-Fossi arvioi tämän hetken yleiskuvaa.

"Niillä tiloilla, joihin meidän väki on ollut yhteyksissä, herne saatiin hyvissä ajoin kylvöön ja se ehti taimettua ennen toukokuun sateita."

Nyt erot alkavat korostua.

"Sateet ovat olleet todella paikallisia, saman kunnankin sisällä on isoja eroja", Ala-Fossi toteaa. "Siellä, missä vettä on tullut, on varmasti hyvä tilanne. Mutta jos sateet ovat kiertäneet pellon, kuivuus ja korkea lämpötila alkavat nipistää satoa."

Herneen kukinta menee helteellä turhan nopeasti ohi. "Ja härkäpapu on vielä herkempi kuumuudelle, aika nopeasti se tuleentuu kesken", Ala-Fossi sanoo.

A-Rehun hankintapäällikkö Taneli Marttila vahvistaa Ala-Fossin arvion – härkäpapu kestää kuivuutta paljon huonommin kuin herne.

"Herneen juuristo on laaja ja porautuu vaikka mihin asti. Härkäpavulla on vain yksi iso juuri, josta lähtee pieniä, hentoja haaroja."

Herne pärjää monilla maalajeilla karkeista kivennäismaista aitosaveen, Marttila toteaa. Härkäpapu taas vaatii hikeviä maita, joista lähtee luontaisesti kosteutta kuivinakin jaksoina.

Tämä vuosi muistuttaa taas sitä, että herne ja härkäpapu pitää saada ajoissa maahan, Marttila toteaa. "Nytkin ennen toukokuun sateita kylvetyt härkäpavut näyttävät parhailta. Ne eivät kärsi kuivuudesta niin pahasti."

Marttila kertoo nähneensä myös todella hyviä härkäpapupeltoja. "Ei ne kaikki pommiin mene."

"Sokerijuurikas pärjää näissä keleissä ihan hyvin, jos se vain on kylvetty hyvissä olosuhteissa", viljelykonsulentti Petri Suvanto Sucrokselta kertoo.

Hiekkaisemmilla mailla kuivuus alkaa jo näkyä, Suvanto toteaa. "Savisemmilla ja multaisemmilla mailla naatti on pienempää, joten kasvi haihduttaa vähemmän, ja pohjakosteutta on enemmän. Voisi jopa sanoa, että monin paikoin juurikas tykkää näistä keleistä."

Keväällä sateet aiheuttivat ongelmia. Kylvöt viivästyivät monella.

"Jos kylvö kuitenkin lopulta tehtiin hyvissä keleissä, ongelmaa ei ole – kasvustot ovat vain vähän pienempiä", Suvanto sanoo. "Jos taas kylvettiin märkään maahan, kasvusto ei ole hyvä. Mutta aika hyvin viljelijät malttoivat mielensä."

Kuminan tilanne on kaksijakoinen, Trans Farmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä kertoo.

"Satoa tuottavat kuminat näyttävät erinomaisilta, joskin puinti tehdään normaalia vähän aikaisemmin, jo heinäkuun puolella."

Tänä vuonna perustetuilla kuminalohkoilla on ollut ongelmia. "Kuorettumista ja kuivaa", Leppälä toteaa.

"Kevään tietojen mukaan pinta-alaa oli ihan mukavasti, mutta todennäköisesti osa rikotaan."

Joitakin kuminalohkoja on kylvetty uudestaan, sillä kuminan voi kylvää melko myöhäänkin. Osa rikotuista lohkoista kylvetään rukiille.

Öljyhampun tilanne riippuu pitkälti maalajista, Leppälä toteaa. Herkästi kuivuvilla mailla on ongelmia.

"Hampun juuri menee tosi syvälle. Ne kasvustot, jotka saivat hyvän alun, pärjäävät kyllä."