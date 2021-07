Viljelyssä on 153 eri rehuohralajiketta ja 75 eri kauraa – vanhoja lajikkeita viljellään edelleen paljon

Carolina Husu

Ohralajikkeissa on mistä valita.

Vilja-ala laski viime vuodesta, mutta tukihakemukseen ilmoitettujen viljalajikkeiden lukumäärä kasvoi hieman, kertoo Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyr Ruokaviraston tilastojen pohjalta.

Lajikekirjo on runsas ja viljelyssä on yhä paljon vanhoja lajikkeita. Tänä vuonna on ilmoitettu viljelyyn muun muassa 153 eri rehuohralajiketta, 75 kauralajiketta ja 73 kevätvehnälajiketta.

Viljellyin kevätvehnä on Quarna, jonka osuus kevätvehnäalasta on reilu 13 prosenttia. Viime vuoden ykkönen KWS Mistral tippui toiseksi. Helmi oli kolmas.

Syysvehnälajikkeiden suosituin on jälleen Ceylon. Toisena tulee Skagen ja kolmantena SW Magnifik.

Rehuohrista Vertti piti 11 prosentilla paikkansa viljellyimpänä lajikkeena. Arild nousi toiseksi ja Brage oli kolmantena.

RGT Planet on jälleen viljellyin mallasohralajike yli 47 prosentin osuudellaan. Toiseksi eniten viljellään Harbingeria ja kolmanneksi Propinoa.

Niklas on 25 prosentin pinta-alalla tänäkin vuonna suosituin kauralajike. Meeri piti 7 prosentilla paikkansa kakkosena ja Avenue nousi kolmanneksi.

Reetta on säilyttänyt viljellyimmän ruislajikkeen tittelin. Dankowskie Agat oli toisena ja kolmanneksi nousi KWS Livado.